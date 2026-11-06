Falta de mantenimiento en esteros agrava inundaciones al norte de Guayaquil

Las intensas lluvias que cayeron sobre Guayaquil continúan generando preocupación entre los habitantes de la urbe debido a la aparente falta de limpieza preventiva en esteros y canales del sector público. En el barrio Villa Bonita, los moradores denunciaron que el flujo del estero San Eduardo se encuentra completamente obstruido por sedimentos y maleza, impidiendo el drenaje de las aguas pluviales y agravando las inundaciones que afectan directamente a sus viviendas.