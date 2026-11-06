Américo fue sentenciado por violencia intrafamiliar y debe cumplir arresto domiciliario

El artista chileno Américo deberá cumplir 100 días de arresto domiciliario tras ser declarado culpable de violencia intrafamiliar contra su expareja, la actriz argentina Yamila Reina. La decisión se conoció este viernes 6 de noviembre del 2026.

Américo, cuyo nombre real es Domingo Vega, se declaró culpable y reconoció su responsabilidad por los hechos y ofreció disculpas públicas a la actriz. La sentencia se conoció durante una audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de San Javier.

Según dijo, lo ocurrido fue un producto de un momento de ofuscación, por lo que lamentó el daño causado contra su expareja.

La decisión judicial implica que Américo cumpla arresto domiciliario diurno bajo monitoreo telemático. Por esta razón, deberá utilizar una tobillera electrónica durante los cien días establecidos por el tribunal.

Como parte de la reparación, el cantante tendrá que pagar una multa de once unidades tributarias mensuales.