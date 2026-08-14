Ecuador envía equipo de rescate USAR ECU-11 a Cali para buscar víctimas del terremoto

El equipo de Búsqueda y Rescate Urbano USAR ECU-11, del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, partió este viernes, 14 de agosto del 2026, hacia Cali para sumarse a las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto que afectó a Colombia.

El contingente ecuatoriano responde a un pedido de cooperación del Gobierno colombiano, luego del sismo de magnitud 7.4 cuyo epicentro se ubicó en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

31 rescatistas y dos toneladas de equipos

La activación del equipo ecuatoriano fue dispuesta por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, después de que la Cancillería de Colombia solicitara formalmente apoyo a Ecuador para las labores de búsqueda y rescate urbano.

El grupo está conformado por 31 rescatistas y un comunicador. Para esta misión también se trasladarán cerca de dos toneladas de equipos, herramientas e insumos especializados.

Con estos recursos, el equipo ecuatoriano tendrá capacidad para mantener su autonomía operativa durante siete días mientras participa en las labores de búsqueda y rescate en Colombia.