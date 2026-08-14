Lindsay Clancy: el caso que pone la salud mental posparto bajo la lupa

Lindsay Clancy, quien está acusada de estrangular a sus tres hijos pequeños en 2024 en su casa de Duxbury, Massachusetts.

Lindsay era enfermera de maternidad y madre de tres niños. Tras el nacimiento de su tercer hijo, en mayo de 2022, comenzó a presentar problemas de salud mental. Ansiedad, insomnio, depresión y pensamientos intrusivos aparecen en el historial médico que hoy ocupa un lugar central en su juicio.

¿Qué ocurrió aquella noche?

El 24 de enero de 2023, en su casa en Duxbury, Massachusetts, Lindsay estranguló a sus hijos Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de ocho meses.

Después intentó quitarse la vida lanzándose desde una ventana del segundo piso de su casa. Sobrevivió, pero sufrió graves lesiones lo que ocasionó que quedara paralizada de la cintura para abajo y desde entonces utiliza una silla de ruedas.

Su esposo, Patrick Clancy, había salido a recoger comida y medicamentos durante ese tiempo. Al regresar encontró a Lindsay gravemente herida y posteriormente a sus tres hijos sin vida.

Para la Fiscalía, esa salida es una pieza importante del caso, sostiene que Lindsay buscó quedarse sola con los niños para cometer los crímenes. La defensa rechaza esa versión y argumenta que su comportamiento debe analizarse dentro del grave deterioro de su salud mental.

Su esposo pidió perdonarla

En medio de la pérdida de sus tres hijos, Patrick pidió a las personas que perdonaran a Lindsay, como él dijo haberlo hecho.

En un mensaje público describió a su esposa como una madre amorosa y aseguró que la Lindsay que conocía era generosa y cariñosa con sus hijos.

Pero también, apenas 20 días después de perder a sus tres hijos Patrick decidió viajar con su nueva esposa a Costa Rica.

Patrick Clansy ha declarado frente a un tribunal lo ocurrido con su esposa. CNN

Lindsay ya había pedido ayuda

La historia tampoco comienza aquella noche. Durante los meses anteriores, Lindsay buscó ayuda en varias ocasiones, recibió atención de profesionales y tomó diferentes medicamentos psiquiátricos.

A inicios de enero de 2023 ingresó voluntariamente a un hospital especializado en salud mental. Allí fue diagnosticada con depresión severa sin características psicóticas y posteriormente recibió el alta.

La defensa sostiene ahora que padecía psicosis posparto y un trastorno bipolar no diagnosticado. La Fiscalía cuestiona que su condición hubiera anulado su capacidad para comprender lo que estaba haciendo.

Sus búsquedas antes de la tragedia

El juicio también reveló parte de su historial de Internet. Lindsay había buscado información sobre alucinaciones, psicosis, esquizofrenia, efectos secundarios de medicamentos y formas de quitarse la vida.

Para la defensa, esas búsquedas ayudan a demostrar el deterioro de su salud mental. Para la Fiscalía, no prueban que hubiera perdido la capacidad de comprender sus actos.

¿Crimen consciente o enfermedad mental?

Hay algo que las dos partes no discuten, Lindsay causó la muerte de sus tres hijos. La pregunta que debe responder el jurado es si era penalmente responsable cuando ocurrió.

La Fiscalía sostiene que actuó deliberadamente. La defensa argumenta que una enfermedad mental grave había alterado profundamente su percepción de la realidad.

Si es declarada culpable, Lindsay podría enfrentar cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Si se determina que no era penalmente responsable debido a una enfermedad mental, podría ser internada en una institución psiquiátrica.