Ana María Saavedra es la única de las hermanas trillizas que sobrevivió al terremoto en Cali

La tragedia que vivió la familia Saavedra Caicedo tras el terremoto conmocionó a Colombia

La tragedia provocada por el terremoto en Colombia sumó una nueva víctima. Este jueves 13 de agosto de 2026, los equipos de rescate localizaron el cuerpo sin vida de Isabella Saavedra Caicedo, una de las trillizas que permanecía desaparecida tras el colapso del edificio María Alvira, en el barrio Cuarto de Legua, en Cali.

Con este hallazgo, Ana María Saavedra, una de las trillizas, quedó como la única sobreviviente de la familia. La joven de 23 años fue rescatada con vida de entre los escombros y trasladada a un centro salud.

Una familia destruida por el terremoto

Los familiares de las jóvenes habían pedido ayuda a través de redes sociales para localizarlas luego del colapso del edificio.

Con el paso de las horas se confirmó que Ana María había sobrevivido. Sin embargo, sus padres, Jairo Hernán y Blanca Victoria, fueron encontrados sin vida.

Sofía, la tercera hermana, también murió atrapada bajo los escombros. Mientras que el cuerpo de Isabella fue localizado este 13 de agosto.

Las tres hermanas, de 23 años, habían permanecido juntas durante prácticamente toda su vida. Incluso compartieron su formación universitaria, antes de que el terremoto terminara por separar a la familia.

El desastre provocó la muerte de 281 personas y hay más de 3 900 heridas, según informó el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.

Además, las autoridades contabilizan alrededor de 379 personas desaparecidas, que continúan siendo buscadas entre toneladas de escombros, estructuras metálicas y cables.

El terremoto también provocó graves daños materiales. Más de 10 000 viviendas fueron destruidas, dejando a miles de familias sin hogar.