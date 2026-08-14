Conmovedor adiós de Lenny Fernández que murió protegiendo a su perro Salomón en el terremoto en Cali

Los rescatistas la hallaron junto a su perro Salomón.

La conmovedora historia de Lenny Ruiz Fernández, una joven abogada oriunda de Pasto, Nariño, conmueve a familiares y ciudadanos tras el potente y mortal terremoto en Colombia.

La mujer murió tras quedar atrapada entre los escombros del edificio Ana Pilar, en el barrio Cuarto de Legua, en Cali.

Ruiz Fernández residía desde hace varios años en Cali, Valle del Cauca, sus allegados la recuerdan por su amor hacia los animales y por su vínculo con la Junta Defensora de Animales de Pasto.

Una escena que impactó a los rescatistas

Después del terremoto registrado el 10 de agosto, equipos de emergencia, entre ellos integrantes de la Defensa Civil, trabajaron durante varias horas para localizar a las personas que quedaron atrapadas tras el colapso de estructuras.

Lenny Fernández fue hallada entre los escombros tras el terremoto del 10 de agosto, abrazada a su perro Salomón, a quien protegió hasta el final.

Durante su ceremonia fúnebre, Salomón permaneció junto a la familia, protagonizando uno de los momentos más conmovedores del homenaje pic.twitter.com/1eL4rRHnfG — más+noticias (@webmasnoticias) August 14, 2026

Cuando los rescatistas encontraron a Lenny entre los escombros, descubrieron que estaba abrazando y protegiendo a su perro Salomón.

La escena fue conocida posteriormente por sus familiares y generó numerosas muestras de solidaridad.

Lenny Ruiz, una joven abogada oriunda de Pasto, falleció tras el colapso de un edificio en Cali a causa del terremoto. RRSS

Salomón acompañó a la familia

Este jueves, durante la ceremonia fúnebre de Lenny Ruiz, Salomón estuvo junto a la familia.

La presencia del perro marcó uno de los momentos más emotivos del homenaje a la joven abogada.

La historia de Lenny y Salomón también fue compartida en redes sociales, donde familiares y ciudadanos recordaron el vínculo que mantenían.

Su último gesto fue proteger a Salomón, mientras ambos permanecían entre los escombros del edificio.