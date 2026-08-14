Conmovedor adiós de Lenny Fernández que murió protegiendo a su perro Salomón en el terremoto en Cali
La joven abogada fue encontrada entre los escombros de un edificio que colapsó tras el terremoto del 10 de agosto en Cali, Colombia.
Los rescatistas la hallaron junto a su perro Salomón.
RRSS
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Actualizada:
14 ago 2026 - 08:44
La conmovedora historia de Lenny Ruiz Fernández, una joven abogada oriunda de Pasto, Nariño, conmueve a familiares y ciudadanos tras el potente y mortal terremoto en Colombia.
La mujer murió tras quedar atrapada entre los escombros del edificio Ana Pilar, en el barrio Cuarto de Legua, en Cali.
Ruiz Fernández residía desde hace varios años en Cali, Valle del Cauca, sus allegados la recuerdan por su amor hacia los animales y por su vínculo con la Junta Defensora de Animales de Pasto.
Una escena que impactó a los rescatistas
Después del terremoto registrado el 10 de agosto, equipos de emergencia, entre ellos integrantes de la Defensa Civil, trabajaron durante varias horas para localizar a las personas que quedaron atrapadas tras el colapso de estructuras.
Cuando los rescatistas encontraron a Lenny entre los escombros, descubrieron que estaba abrazando y protegiendo a su perro Salomón.
La escena fue conocida posteriormente por sus familiares y generó numerosas muestras de solidaridad.
Salomón acompañó a la familia
Este jueves, durante la ceremonia fúnebre de Lenny Ruiz, Salomón estuvo junto a la familia.
La presencia del perro marcó uno de los momentos más emotivos del homenaje a la joven abogada.
La historia de Lenny y Salomón también fue compartida en redes sociales, donde familiares y ciudadanos recordaron el vínculo que mantenían.
Su último gesto fue proteger a Salomón, mientras ambos permanecían entre los escombros del edificio.
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