Incendio en la central de Termoesmeraldas alarma a ciudadanos

Un incendio en la central de Termoesmeraldas moviliza a decenas de bomberos locales, la tarde de este 5 de junio de 2026.

Una nueva alerta de incendio golpea a Esmeraldas. Usuarios en redes sociales comparten imágenes de la gran columna de humo que emana de la central de Termoesmeraldas.

Según los primeros reportes, el incendio habría provocado una explosión dentro de la unidad termoeléctrica de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec).

Incendio en la planta Termoesmeraldas.

En estos momentos una columna de humo se divisa desde distintos puntos de la ciudad de Esmeraldas debido a un incendio de grandes proporciones.

Las motobombas del cuerpo de bomberos se encuentra en la zona.

Es increíble tanta negligencia. pic.twitter.com/VmHROQGBQz — Ismael Bernal Espinoza (@IsmaelBernalE) June 5, 2026

Decenas de vehículos y voluntarios del Cuerpo de Bomberos local acudieron al sitio para atender la emergencia.

El incendio ocurre tres meses después del registrado en la Refinería de Esmeraldas, cuyas operaciones se retoman paulatinamente.

Y apenas 24 horas después de la operación 'Blindaje', que mantiene en prisión preventiva al alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, acusado por el ministro del Interior, John Reimberg, de estar detrás del siniestro en la Refinería.