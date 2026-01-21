Ecuador tiene 78 nuevas especies de flora y fauna descubiertas en 2025

Durante 2025, el Ecuador sumó 78 nuevas especies de flora y fauna silvestre a su registro científico, como resultado de investigaciones realizadas por el Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO) en coordinación con universidades y centros de investigación nacionales e internacionales.

Entre los hallazgos constan 13 nuevas especies de anfibios, principalmente ranas y sapos localizados en zonas andinas y amazónicas de provincias como Carchi, El Oro, Tungurahua, Napo y Zamora Chinchipe, indicó este miércoles 21 de enero del 2026 el Ministerio de Ambiente y Energía.

Varias de estas especies habitan áreas afectadas por la deforestación y el cambio climático, por lo que fueron clasificadas como “Datos Insuficientes” en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

En botánica se reportaron cinco nuevas especies de plantas, entre ellas dos orquídeas —Telipogon cruentilabrum y Porroglossum hildeae— y tres árboles: Cedrela brevicarpa, Cedrela pubescens y Ormosia neillii. Algunas de estas especies son endémicas de regiones como la Cordillera del Cóndor y la Cordillera Occidental de los Andes, zonas consideradas de alta biodiversidad y, a la vez, vulnerables a presiones ambientales.

El mayor número de descubrimientos corresponde a insectos: 57 nuevas especies de hormigas, moscas, abejas de orquídeas, escarabajos y mariposas fueron descritas a lo largo del año. De acuerdo con los investigadores, varias de estas especies cumplen funciones clave en los ecosistemas, como la polinización, el control de plagas y el reciclaje de nutrientes.

La lista se completa con una nueva especie de mamífero, Cryptotis albujai, una musaraña identificada en las laderas orientales de la provincia de Zamora Chinchipe, y con dos caracoles terrestres microscópicos descubiertos en la Reserva Natural Un poco del Chocó, en Pichincha. Las especies Chocodiscops minutissimus y Radiadiscops demistriatus miden menos de dos milímetros y pertenecen a la familia Scolodontidae.

Los descubrimientos forman parte de investigaciones desarrolladas por equipos científicos del país y del exterior, cuyos resultados alimentan los registros oficiales de biodiversidad y sirven como base para evaluaciones de conservación y planificación ambiental.