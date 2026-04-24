Mar agitado por oleaje "con alta energía" se presentará en las costas ecuatorianas

Inocar alerta oleaje con presencia de mar moderado y agitado en las costas de Ecuador.

Alerta para quienes visiten este fin de semana los balnearios del país. El Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador (Inocar) advierte de un nuevo periodo de oleaje "con alta energía".

La advertencia, vigente desde este 24 de abril de 2026, informa del arribo de olas predominantes provenientes del sur del Pacífico.

Dicha condición prevé un estado de mar entre moderado y agitado en las costas ecuatorianas. Las olas alcanzarán hasta 1,70 metros en las playas de Guayas y Santa Elena.

Mientras que en las islas Galápagos se esperan olas de hasta 2,20 metros.

El mar pasará a una condición de moderado, del 26 y 27 de abril.