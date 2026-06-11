Nuestro Mundial al Día: emoción, música y alegría en inauguración del Mundial 2026
"¡Viva México!", gritaron mientras los fuegos artificiales llenaron el arco exterior con colores verde, blanco y rojo de la bandera mexicana.
Shakira puso el "show" y los fans la alegría en las gradas
AFP
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Actualizada:
11 jun 2026 - 22:42
El Mundial 2026 arrancó el jueves con la victoria 2-0 del anfitrión México sobre Sudáfrica.
Antes de que la pelota rodara por el césped tuvo lugar la ceremonia inaugural encabezada por Shakira: la estrella colombiana cantó "Dai Dai", la canción oficial del evento, junto al rey nigeriano del afrobeat Burna Boy.
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