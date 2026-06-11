Nuestro Mundial al Día: emoción, música y alegría en inauguración del Mundial 2026

Shakira puso el "show" y los fans la alegría en las gradas

El Mundial 2026 arrancó el jueves con la victoria 2-0 del anfitrión México sobre Sudáfrica.

Antes de que la pelota rodara por el césped tuvo lugar la ceremonia inaugural encabezada por Shakira: la estrella colombiana cantó "Dai Dai", la canción oficial del evento, junto al rey nigeriano del afrobeat Burna Boy.