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Nuestro Mundial al Día: emoción, música y alegría en inauguración del Mundial 2026

"¡Viva México!", gritaron mientras los fuegos artificiales llenaron el arco exterior con colores verde, blanco y rojo de la bandera mexicana.

Shakira puso el "show" y los fans la alegría en las gradas

AFP

Autor

Bayron Manzaba

Actualizada:

11 jun 2026 - 22:42

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El Mundial 2026 arrancó el jueves con la victoria 2-0 del anfitrión México sobre Sudáfrica. 

Antes de que la pelota rodara por el césped tuvo lugar la ceremonia inaugural encabezada por Shakira: la estrella colombiana cantó "Dai Dai", la canción oficial del evento, junto al rey nigeriano del afrobeat Burna Boy.

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