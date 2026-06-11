'Dai Dai' de Shakira es elegida la mejor canción de los mundiales

Shakira se presentó en la inauguración del Mundial 2026 con su tema Dai Dai.

'Dai Dai', de Shakira y Burna Boy, fue elegida este jueves 11 de junio de 2026 como la mejor canción de la historia de los Mundiales por los lectores de Billboard.

Billboard realizó una encuesta que dio como ganadora a Dai Dai con el 31,28% de los votos.

En segundo lugar quedó el éxito también de Shakira, Waka Waka, del Mundial 2010, con el 26,65% de votos.

El tercer lugar lo consiguió Ricky Martin con La copa de la vida, del Mundial Francia 1998.

En cuarto lugar quedó We are One, de Jennifer López, Pitbull y Claudia Leitte, en el Mundial Brasil 2014.

La votación se abrió el 1 de junio e incluyó las canciones oficiales de la FIFA desde 1990.

La lista publicada por Billboard para la votación incluyó 10 canciones.

Shakira y Burna Boy se presentaron este jueves en la inauguración del Mundial con el tema Dai Dai.

La cantante barranquillera había anunciado que las ganancias de esta canción serán completamente destinadas a programas de educación infantil, como parte del programa "We are ready".