¡Paulina Trujillo conquista la gran final y se corona campeona de ¡Ahora Caigo! Nadie se salva!

Paulina Trujillo logró imponerse en el último duelo para quedarse con la victoria y un premio acumulado de 9.661 dólares.

La esperada Gran Final de Campeones puso punto final a la tercera temporada de ¡Ahora Caigo! Nadie se salva, en una noche cargada de emoción, estrategia y grandes enfrentamientos entre los mejores concursantes del ciclo.

La competencia arrancó con la participación de Eduardo “El Tanque” Hurtado, líder absoluto de la temporada gracias al mayor acumulado de dinero conseguido a lo largo de la competencia. Sin embargo, la primera retadora, la carismática Ana Lucía Donoso, protagonizó una de las mayores sorpresas de la noche al remontar de manera espectacular, arrebatarle sus dos vidas y eliminarlo del juego. A pesar de su caída, El Tanque se despidió con un destacado acumulado de 4.701 dólares.

Tras sumar los primeros dólares de la noche, Analú continuó avanzando hasta encontrarse con Orlando Herrera, quien logró quitarle una vida en un intenso Revoltillo, aunque no consiguió eliminarla. Más adelante, Analú obtuvo un valioso x2, pero su camino terminó cuando Lila Flores logró derrotarla en el desafío Tres sin cambiar, dejándola sin vidas y tomando el control de la competencia.

La noche también tuvo espacio para el espectáculo cuando Lila Flores compartió escenario junto al elenco de ¡Ahora Caigo! Nadie se salva, brindando uno de los momentos más entretenidos de la final.

No obstante, el liderazgo de Lila fue breve. Paulina Trujillo ingresó decidida a cambiar la historia de la competencia. Con rapidez y precisión logró quitarle su última vida y eliminarla, convirtiéndose en la nueva líder de la gran final.

A partir de ese momento, Paulina demostró por qué era una de las grandes favoritas. Superó los desafíos ante competidores de peso como Miguel Estrella y Erika Muñoz, quienes no pudieron frenar su avance. Mientras tanto, cada participante eliminado se despidió con importantes acumulados conseguidos durante la temporada.

El momento decisivo llegó con el último enfrentamiento de la noche. Frente a ella estaba Luis Quiñónez, quien buscaba impedir que Paulina alcanzara el duelo definitivo. El reto fue un intenso Duelo Clásico, pero Paulina mantuvo la concentración, se impuso en el enfrentamiento y avanzó al esperado Duelo Final.

Antes de disputar la instancia definitiva, Paulina consiguió sumar 250 dólares más en la última huella, alcanzando un monto de 1.036 dólares para jugar la gran definición.

Finalmente, tras una actuación sobresaliente y luego de superar toda la presión de la última prueba, Paulina Trujillo se coronó campeona de la tercera temporada de ¡Ahora Caigo! Nadie se salva!

Con este triunfo, la concursante cerró una temporada memorable llevándose un premio total acumulado de 9.661 dólares, convirtiéndose en la gran vencedora del ciclo y escribiendo su nombre en la historia del programa.