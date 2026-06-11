Asesinan a tiros a un periodista en el este de México

Un reportero mexicano especializado en temas policiales fue asesinado a balazos la madrugada de este jueves 11 de junio, informó el periódico Vanguardia del estado de Veracruz, donde trabajaba.

Luis Ángel López Valdez ya había recibido amenazas por su trabajo periodístico y contaba con medidas de protección de las autoridades locales, informó el diario en sus redes sociales.

"López Valdez fue asesinado durante la madrugada de este jueves en Poza Rica, luego de ser interceptado por hombres armados cuando circulaba" en una avenida, detalló el diario en una nota en su sitio de internet.

México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y según la organización Reporteros sin Fronteras (RSF) suman más de 150 comunicadores asesinados desde 1994.

Organizaciones condenaron el hecho

En la red social X, RSF condenó el crimen y exigió una "investigación urgente" y protección para los periodistas.

"Mientras el país inauguraba la #CopaMundialFIFA, fue asesinado el periodista Luis Ángel López Valdez, de Vanguardia de Veracruz", resaltó RSF en referencia al arranque del Mundial de fútbol 2026 en Ciudad de México.

Las amenazas en su contra fueron denunciadas ante la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) de Veracruz y las autoridades locales debían proteger al comunicador.

Article 19, otra organización defensora de la libertad de prensa, reclamó en X una investigación "diligente y expedita" que considere el trabajo periodístico de la víctima.

Este es el segundo caso en 2026. El primero fue el de Carlos Leonardo Ramírez Castro, también abatido a balazos en enero pasado en un restaurante de Poza Rica.