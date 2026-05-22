Fallece la alcaldesa de Puerto López, Verónica Lucas, en Manabí

La alcaldesa de Puerto López, Verónica Lucas, falleció en una clínica de Manta, provincia de Manabí, este 22 de mayo de 2026.

Puerto López está de luto. Su alcaldesa Verónica Lucas falleció este 22 de mayo de 2026.

La autoridad municipal estaba internada en una clínica de Manta, con un cuadro delicado de salud. Extraoficialmente se conoce que habría fallecido de un infarto, aunque aún no se oficializan las causas del deceso.

Según informaron concejales de Puerto López, Lucas ingresó primero al hospital del IESS por un derrame, y posteriormente fue trasladada a una clínica privada.

Su última publicación en redes sociales fue de un evento de rendición de cuentas del prefecto de Manabí, Leonardo Orlando, el 19 de mayo.

La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) extendió su nota de pesar y condolencias con familiares y amigos de la alcaldesa.

Trayectoria en el Municipio

Verónica Lucas asumió la alcaldía de Puerto López en 2023, tras el asesinato de Omar Menéndez, candidato de la Revolución Ciudadana, la noche previa a los comicios seccionales de febrero de 2023.

Verónica Lucas participó en un evento en Puerto López junto a la foto del asesinado alcalde electo, Omar Menéndez. Facebook de Verónica Lucas

Menéndez resultó electo para dicha dignidad y Lucas tomó su lugar. Durante su gestión, dio continuidad a los proyectos administrativos del cantón.