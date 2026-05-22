Galápagos: Una iguana terrestre habría sido atropellada por un vehículo en la Isla Baltra

Una iguana terrestre habría sido atropellada en la Isla Baltra; se realizan pericias investigativas.

La Dirección del Parque Nacional Galápagos informó que inició una investigación tras recibir una alerta sobre el presunto atropellamiento de una iguana terrestre, especie protegida, en la isla Baltra.

Según el reporte oficial, el hecho habría ocurrido este viernes 22 de mayo de 2026 y aparentemente estaría relacionado con un vehículo motorizado que circulaba por la zona.

Cuidar las especies de Galápagos también protege nuestro futuro

Tras conocerse la denuncia, personal guardaparque y equipos especializados se movilizaron para realizar las primeras diligencias y recopilar información sobre lo ocurrido.

En las investigaciones participan técnicos y personal jurídico de la Dirección del Parque Nacional Galápagos, junto con la Unidad de Protección del Medio Ambiente y la Unidad Nacional de Control Ambiental.

Las autoridades indicaron que "se realizan las acciones correspondientes para el levantamiento de información y la recopilación de elementos técnicos que permitan esclarecer las circunstancias de lo ocurrido".

La iguana terrestre de Galápagos es considerada una especie emblemática y protegida.