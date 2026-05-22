La OMS eleva el riesgo de ébola en la República del Congo a 'muy alto', el nivel máximo

La epidemia de ébola en la República Democrática del Congo se propaga rápidamente, según la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó, este viernes 22 de mayo de 2026, el nivel de riesgo que presenta la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) de 'alto' a 'muy alto', la escala máxima.

"La epidemia de ébola en la República Democrática del Congo se propaga rápidamente", declaró el secretario de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una rueda de prensa.

"Previamente, la OMS había evaluado el riesgo como alto a niveles nacional y regional, y bajo a nivel mundial. Actualmente estamos revisando nuestra evaluación de riesgos para calificarlo de muy alto a nivel nacional, alto a nivel regional y bajo a nivel mundial", añadió.

La epidemia se propagó en las provincias de Kivu del Norte y en Kivu del Sur, divididas en dos por la línea del frente entre las fuerzas congoleñas y el grupo armado M23, apoyado por Ruanda, que se ha apoderado de grandes extensiones de territorio desde 2021.

Ante esta situación, la respuesta sanitaria es difícil y ha desembocado en escenas de caos en Ituri, donde se encuentra el foco de la epidemia y adonde la OMS ha enviado más personal.

El ébola se expande hacia el sur del Congo

Hasta ahora "se confirmaron 82 casos, incluidos siete decesos" en RDC, indicó Tedros, pero precisó que en ese país hay cerca de 750 casos sospechosos y 177 muertes sospechosas.

A esto se suman medidas "insuficientes" para controlar la epidemia y la falta de acceso para los trabajadores humanitarios, según Abdi Mahamud, director de operaciones de alerta y respuesta a emergencias sanitarias de la OMS.

Prohibición de velorios

En Uganda se confirmaron dos casos y se registró una muerte, según la Organización Mundial de la Salud.

Un estadounidense que contrajo el ébola en RDC está hospitalizado en Alemania. Otro ciudadano estadounidense, considerado contacto de alto riesgo, fue trasladado a República Checa, según Tedros.

La OMS dice que el riesgo epidémico del ébola es bajo a nivel mundial

En Ituri, las autoridades provinciales anunciaron este viernes la prohibición de los velatorios hasta nuevo aviso. Las reuniones públicas quedan ahora limitadas a un máximo de 50 personas.

En Kivu del Norte, el transporte de pasajeros en autobuses y taxis fue suspendido en ciertos ejes.

Tratamiento

El ébola provoca una fiebre hemorrágica mortal, pero el virus, que ha causado más de 15.000 muertes en África en los últimos 50 años, es menos contagioso que el covid o el sarampión.

A falta de vacuna y de un tratamiento autorizado contra la cepa Bundibugyo del virus, responsable del actual brote, se intenta atajar su propagación con medidas barrera y detectando los casos rápidamente.

"El potencial de este virus de expandirse rápidamente es muy alto, y eso cambia toda la dinámica", dijo Mahamud, de la OMS.

El virus ha estado "desenfrenado y diseminándose silenciosamente desde hace ya varias semanas", añadió.

Las vacunas existentes contra el ébola solo son eficaces frente a la cepa Zaire del virus, responsable de las mayores epidemias registradas.

El grupo 'R&D Blueprint' de la OMS reunió a su grupo consultivo técnico sobre tratamientos y "recomendó dar prioridad a dos anticuerpos monoclonales para avanzar hacia ensayos clínicos", subrayó Tedros.

Se trata de 'Regeneron 3479' y 'Mapp Bio MBP134', según la científica jefe de la OMS, Sylvie Briand.