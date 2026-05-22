Pasaje en Quito subirá a 40 centavos en 2027, anuncia Pabel Muñoz

El incremento del pasaje se definió en una mesa técnica entre el Gobierno y los transportistas

El pasaje de transporte público en Quito subirá de 35 a 40 centavos a partir de enero de 2027. El anuncio lo hizo el Municipio de Quito la tarde de este viernes 22 de mayo.

La propuesta surge como parte de la modernización del sistema de transporte público en la capital. Según el cabildo, el incremento se realizará una vez que se completen ocho condiciones que se establecieron en las mesas técnicas entre el Municipio y los transportistas.

Municipio mantendrá compensación hasta finales de 2026

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, señaló que mientras se realizan las mejoras en el sistema de transporte público, hasta el 31 de diciembre de 2026 la tarifa se mantendrá en 35 centavos.

Durante ese periodo, el Cabildo asumirá una compensación económica para evitar un alza inmediata en el costo del pasaje.

La nueva tarifa de 40 centavos entraría en vigencia únicamente después de la aprobación de la ordenanza en el Concejo Metropolitano.

Alza del pasaje estará condicionada a mejoras en el servicio

Las autoridades municipales sostienen que el incremento deberá estar acompañado de cambios obligatorios en la calidad del transporte público.

Las mesas técnicas definieron ocho puntos en los que se debe realizar ajustes y serán aprobados por medio de una ordenanza municipal.

Implementación de un sistema integrado de recaudo

Control en tiempo real de frecuencias, velocidad y rutas

Información digital para usuarios

Capacitación y certificación obligatoria de conductores

Refuerzo de controles e inspecciones

Canales visibles para denuncias ciudadanas

Instalación de cámaras de seguridad en las unidades

Además, el Municipio plantea asumir progresivamente la administración operativa del sistema de transporte en el plazo de un año.