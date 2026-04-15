Adrenalina a mil en el primer capítulo de ¡Ahora Caigo! Nadie se salva

Los nervios, el suspenso, las risas y muchas emociones más se apoderaron del primer capítulo de ¡Ahora Caigo! Nadie se salva, que se estrenó la noche de este miércoles 15 de abril del 2026, en Teleamazonas. Tres participantes llegaron al centro pero no hubo ganador.

Eduardo 'El Tanque' Hurtado, exfutbolista ecuatoriano, arrancó como líder esta noche. El exseleccionado de 56 años llegó emocionado y eligió a Renata Salem para jugar el primer duelo.

El primer juego fue "Duelo Clásico", en el que Renata arrebató las dos vidas a "El Tanque" y tras hacerlo caer se convirtió en líder.

La chica "En Corto" fue muy ágil con sus respuestas y avanzó libremente hasta el septimo duelo en el que se enfrentó a Heydi, quien no se la puso fácil y tras varias canciones en el duelo de "Cocorokó" le quitó las tres vidas, y se convirtió en la nueva líder.

Previamente Renata tumbó a: Michael, Paulina, Douglas, Vanesa y al cantante Jaime Enrique Aymara. Y hasta ese momento había sumado 101 dólares y 30 segundos para el duelo final.

Sin embargo, cuando Heidy eligió las huellas, le salió el tan temido dividido para dos y con ellos se quedó con 51 dólares. Pero no todo fue malo porque en el último duelo tumbó a la Karateca profesional Jacqueline Factos y avanzó al duelo final.

Para que Heydi se lleve todo lo acumulado debía responder 10 preguntas, pero no lo logró. Las preguntas que no respondió fueron:

Rata grande o zarigueya

Youtuber que organizó el "Mundial de los Desayunos".

Las respuestas eran: pericote e Ibai, respectivamente, pero los nervios y la tensión le ganaron a la respotera y no logró el objetivo de esta noche.

Los participantes de este ciclo son:

Eduardo 'El Tanque' Hurtado - Exfutbolista - Si llega a ganar invertirá en él.

- Exfutbolista - Si llega a ganar invertirá en él. Renata Salem - Comunicadora y Presentadora - Su deseo es llevar a su madre y a su tía a Galápagos.

- Comunicadora y Presentadora - Su deseo es llevar a su madre y a su tía a Galápagos. Michael Steven Lalangui - Comediante e influencer - Quiere el dinero para llevar de viaje a sus padres y volver a unirlos, luego de seis años de separación.

- Comediante e influencer - Quiere el dinero para llevar de viaje a sus padres y volver a unirlos, luego de seis años de separación. Paulina Trujillo -Tarotista - Quiere viajar al Camino de Santiago, un acto meditativo que se realiza en Santiago de Compostela, en España, y después encontrarse con su hija en Reino Unido.

-Tarotista - Quiere viajar al Camino de Santiago, un acto meditativo que se realiza en Santiago de Compostela, en España, y después encontrarse con su hija en Reino Unido. Douglas Salvador - Metalmecánico - llegó desde Manta y quiere el dinero para irse de vacaciones con su familia a Corea del Sur.

- Metalmecánico - llegó desde Manta y quiere el dinero para irse de vacaciones con su familia a Corea del Sur. Vanesa Villegas - Ingeniera en Minas - Ella salió del público y anhela ganar para pagar una operación de su padre, quien sufre de glaucoma.

Jaime Enrique Aymara - Cantante - Su deseo es construir un refugio para perros.

- Cantante - Su deseo es construir un refugio para perros. Heidy Tamayo - Repostera - Quiere llevar de vacaciones a sus hijos y también invertir en capacitaciones personales.

- Repostera - Quiere llevar de vacaciones a sus hijos y también invertir en capacitaciones personales. Jacqueline Factos - Karateca profesional - También quiere construir un refugio para perritos.

En el siguiente capítulo la aventura y la presión continúan. No te pierdas ¡Ahora Caigo! Nadie se salva, de martes a viernes, 21:00, por Teleamazonas y Teleamazonas.com