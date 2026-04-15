Agente de tránsito de Cuenca inmovilizó a taxista en la calle

Un video captado en Cuenca muestra a un agente de tránsito inmovilizando a un taxista en la calle.

Un agente de tránsito de Cuenca fue captado inmovilizando a un taxista en la calle. El video del uniformado fue difundido en redes sociales este miércoles 15 de abril de 2026.

El agente de EMOV sometió al conductor en la avenida de las Américas, cerca de la intersección con la calle Primero de Mayo, en el sur de la ciudad.

En el video el agente justifica su accionar mostrando supuestas heridas en su mano, mientras sostiene al conductor con la rodilla en el cuello sobre la calzada.

Otros dos agentes de tránsito permanecen en el sitio mientras la gente se acerca y reprocha el hecho.

De acuerdo con medios locales, el taxista cometió una infracción e intentó huir ante la orden de los agentes de tránsito. Al ser interceptado, él y su acompañante habrían agredido al agente de tránsito.

La Policía Nacional llegó al lugar y detuvo al conductor del taxi. Además, en videos difundidos en redes sociales, se lo señala por estar en estado de embriaguez, pero esta información no ha sido confirmada por las autoridades.