'Juntos Fest' por Mayra Benalcázar: La escena musical se une por una buena causa
Mayra Benalcázar, reconocida en la escena musical.
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Actualizada:
15 abr 2026 - 22:30
La música vuelve a demostrar su poder transformador con 'Juntos Fest', un concierto solidario a favor de la comunicadora y activista musical, Mayra Benalcázar, quien atraviesa por un delicado estado de salud.
El evento se realizará el jueves 16 de abril del 2026, a las 19:00, en el Teatro Sucre, y reunirá en un mismo escenario a 10 voces y una banda, en un formato cargado de emoción, memoria y compromiso.
Conozca a los artistas en escena:
- Álvaro Bermeo/ Guardarraya
- Paola Navarrete -Juan Pablo Rosales /Curare
- Roger Icaza con temas de Mamá Vudú y Frailejones
- Santiago Silva/ Viuda Negra
- Gustavo Dueñas/Descomunal
- Riccardo de la Cuesta/ Ánima Inside
- Felipe Le /La Máquina Camaleón
- Miel/con temas de Sal y Mileto y Miel
Reconocidos músicos de la escena cultural alternativa del Ecuador interpretarán temas emblemáticos, en un recorrido que fusiona rock y otras corrientes musicales, con arreglos especiales.
'Juntos Fest' invita al público a ser parte de una jornada donde "el arte y el corazón laten al mismo ritmo, reafirmando que cuando la música nos une, el corazón realmente nos mueve".
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