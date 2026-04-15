'Juntos Fest' por Mayra Benalcázar: La escena musical se une por una buena causa

La música vuelve a demostrar su poder transformador con 'Juntos Fest', un concierto solidario a favor de la comunicadora y activista musical, Mayra Benalcázar, quien atraviesa por un delicado estado de salud.

El evento se realizará el jueves 16 de abril del 2026, a las 19:00, en el Teatro Sucre, y reunirá en un mismo escenario a 10 voces y una banda, en un formato cargado de emoción, memoria y compromiso.

Conozca a los artistas en escena:

Álvaro Bermeo/ Guardarraya

Paola Navarrete -Juan Pablo Rosales / Curare

Roger Icaza con temas de Mamá Vudú y Frailejones

y Frailejones Santiago Silva/ Viuda Negra

Gustavo Dueñas/ Descomunal

Riccardo de la Cuesta/ Ánima Inside

Felipe Le / La Máquina Camaleón

Miel/con temas de Sal y Mileto y Miel

Reconocidos músicos de la escena cultural alternativa del Ecuador interpretarán temas emblemáticos, en un recorrido que fusiona rock y otras corrientes musicales, con arreglos especiales.

'Juntos Fest' invita al público a ser parte de una jornada donde "el arte y el corazón laten al mismo ritmo, reafirmando que cuando la música nos une, el corazón realmente nos mueve".