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'Juntos Fest' por Mayra Benalcázar: La escena musical se une por una buena causa

Mayra Benalcázar, reconocida en la escena musical.

Autor

Evelin Caiza A.

Actualizada:

15 abr 2026 - 22:30

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La música vuelve a demostrar su poder transformador con 'Juntos Fest', un concierto solidario a favor de la comunicadora y activista musical, Mayra Benalcázar, quien atraviesa por un delicado estado de salud.

El evento se realizará el jueves 16 de abril del 2026, a las 19:00, en el Teatro Sucre, y reunirá en un mismo escenario a 10 voces y una banda, en un formato cargado de emoción, memoria y compromiso.

Conozca a los artistas en escena: 

  • Álvaro Bermeo/ Guardarraya 
  • Paola Navarrete -Juan Pablo Rosales /Curare 
  • Roger Icaza con temas de Mamá Vudú y Frailejones 
  • Santiago Silva/ Viuda Negra 
  • Gustavo Dueñas/Descomunal 
  • Riccardo de la Cuesta/ Ánima Inside 
  • Felipe Le /La Máquina Camaleón
  • Miel/con temas de Sal y Mileto y Miel  

Reconocidos músicos de la escena cultural alternativa del Ecuador interpretarán temas emblemáticos, en un recorrido que fusiona rock y otras corrientes musicales, con arreglos especiales.

'Juntos Fest' invita al público a ser parte de una jornada donde "el arte y el corazón laten al mismo ritmo, reafirmando que cuando la música nos une, el corazón realmente nos mueve". 

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