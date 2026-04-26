Bomberos de tres cantones trabajan en liquidar incendio en botadero de Santa Elena

Bomberos de tres cantones trabajan en extingir el incendio en el botadero de Santa Elena.

Continúan las labores de liquidación del incendio registrado en el botadero municipal de Santa Elena, ubicado en el kilómetro 4 de la vía Santa Elena-Guayaquil.

Maquinaria pesada abre brechas para su contención y evitar la propagación del fuego. También, trabaja en la remoción de escombros, lo que permite el ataque directo y el enfriamiento de las áreas afectadas.

Según informó la Secretaría de Gestión de Riesgos, el conato de incendio se originó la tarde del 24 de abril de 2026, por las altas temperaturas.

La oportuna intervención de los Cuerpos de Bomberos de Santa Elena, La Libertad y Salinas logró controlar el incendio. Aunque el evento fue controlado, tomará al menos cinco días su extinción total.

Incendio reveló irregularidades

Durante una verificación que realizó personal de la Secretaría de Gestión de Riesgos, se detectó un manejo inadecuado de desechos sólidos no peligrosos, fuera de su área regularizada.

El incendio reveló irregularidades sobre el manejo de desechos sólidos en el botadero de Santa Elena, tras el incendio. Secretaría de Gestión de Riesgos

También se comprobó el incumplimiento del plan de manejo ambiental, de las obligaciones ambientales y de la normativa técnica vigente.

De allí que la autoridad ambiental abrirá un proceso administrativo.

Habitantes de San Vicente ya reportan problemas respiratorios y describen un escenario alarmante. El humo dificulta la visibilidad y la ceniza alcanza a varias viviendas y calles.