Folarin Balogun: el delantero de Estados Unidos que sorprendió en el Mundial con su doblete

Grupo D - Estados Unidos vs Paraguay - Estadio de Los Ángeles, Inglewood, California, EE. UU. - 12 de junio de 2026. Folarin Balogun de Estados Unidos celebra el tercer gol de su selección.

Folarin Jerry Balogun se ha consolidado como la gran referencia en el ataque de la Selección de fútbol de los Estados Unidos (USMNT) en su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026. A sus 24 años, el delantero nacido en Brooklyn, Nueva York, representa la mezcla perfecta de potencia, velocidad y definición que el equipo norteamericano necesitaba para competir en la élite internacional.

Su decisión de vestir la camiseta de las barras y las estrellas en 2023, tras un largo proceso de formación en el fútbol europeo, marcó un antes y un después en el proyecto deportivo de la federación estadounidense. Brilló al marcar un doblete.

Grupo D - Estados Unidos vs Paraguay - Estadio de Los Ángeles, Inglewood, California, EE. UU. - 12 de junio de 2026. Folarin Balogun de Estados Unidos anota el tercer gol. IMAGN IMAGES via Reuters

La trayectoria de Balogun está profundamente ligada a la prestigiosa academia del Arsenal de Inglaterra, club donde se formó desde los ocho años y con el que llegó a debutar profesionalmente.

Sin embargo, su verdadera explosión goleadora ocurrió en el fútbol francés, primero con una histórica campaña a préstamo en el Stade de Reims y posteriormente con su millonario traspaso definitivo al AS Mónaco en agosto de 2023. En el conjunto del principado, el atacante ha alcanzado su madurez futbolística, coronando una espectacular temporada 2025-2026 en la Ligue 1 que lo ubicó entre los máximos artilleros del campeonato.

El origen multicultural de Balogun es una de las historias más fascinantes de su carrera, ya que al nacer en Nueva York de padres nigerianos y crecer en Londres, tuvo la oportunidad de elegir entre tres selecciones distintas.

Aunque defendió los colores de Inglaterra en categorías juveniles, el ariete optó finalmente por el llamado de Estados Unidos, debutando con un impacto inmediato al conquistar la Liga de Naciones de la Concacaf y demostrar las condiciones de un "9" moderno capaz de asociarse en el juego colectivo y desmarcarse al espacio.

El festejo de uno de los goles de Estados Unidos REUTERS

Bajo la dirección técnica de Mauricio Pochettino, Balogun asume el rol de máxima figura ofensiva de la escuadra estadounidense en la Copa del Mundo que coorganizan junto a México y Canadá.

Con el respaldo de una temporada consagratoria en Europa y la madurez necesaria para liderar la ofensiva, el delantero del AS Mónaco carga con la responsabilidad de guiar los goles de su país en el torneo más importante del planeta, buscando consagrarse definitivamente ante su propio público.