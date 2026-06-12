Musk se convierte en el primer billonario del mundo al dispararse las acciones de SpaceX

Las acciones de SpaceX, la empresa de Elon Musk, se dispararon este viernes casi 20% en su primer día de cotización tras la mayor oferta pública inicial de la historia, lo que convirtió al controvertido empresario en el primer billonario del mundo.

Se espera que esta operación de gran envergadura, por la que Musk pretende recaudar más de 75.000 millones de dólares, dé inicio a una serie de importantes salidas a bolsa de empresas de inteligencia artificial en los próximos meses.

El debut en el mercado Nasdaq de Nueva York culminó semanas de frenesí inversor en torno a la compañía de cohetes, transformada ahora en un conglomerado de inteligencia artificial y satélites.

"SpaceX quiere ser capaz de llevarlos a la Luna, llevarlos a Marte y, en última instancia, más allá", declaró Musk en un evento de lanzamiento en Starbase, Texas, rodeado de su equipo.

"Con el increíble equipo que tenemos aquí en SpaceX, lograremos hacerlo realidad para ustedes", añadió.

Alrededor de un centenar de personas se congregaron frente a la sede del Nasdaq en Nueva York.

SpaceX conmemoró la ocasión con un letrero de neón en Times Square que rezaba: "Construyendo la infraestructura hacia el futuro".

Musk "se fija objetivos muy futuristas que nadie más está planteando, y creo que eso ha entusiasmado a mucha gente", comentó Sarin Sio, de la firma financiera Dovetail, quien acudió a la sede del Nasdaq.

La empresa fijó el precio de más de 555 millones de acciones en 135 dólares cada una en un documento presentado el jueves ante el regulador de los mercados de Estados Unidos, valorando a SpaceX en algo menos de 1,8 billones de dólares.

La acción cerró a 160,95 dólares, un 19,22% por encima, tras haber subido en sesión a más del 30%.

El alza del viernes elevó su valor de mercado a cerca de 2 billones de dólares, situándola entre las 10 empresas estadounidenses más valiosas, por delante de Tesla, también propiedad de Musk, Meta (propietaria de Facebook) y Walmart.

Las opciones sobre casi 83 millones de acciones adicionales podrían elevar el total recaudado por encima de los 86.000 millones de dólares.

Fundada por Musk en 2002, SpaceX se ha expandido hasta convertirse en un importante operador de satélites incorporando la compañía de inteligencia artificial xAI, que incluye la plataforma de redes sociales X (anteriormente Twitter).

El conglomerado, que cotiza bajo el símbolo bursátil "SPCX", está siendo objeto de gran atención para ver cómo Wall Street asimila la oferta.

SpaceX se adelantó a otros gigantes de la IA que aspiran a salir a bolsa. Tanto OpenAI como Anthropic presentaron recientemente la documentación inicial ante los reguladores.

Esta salida a bolsa se produce poco más de un año después de que Musk dejara la administración del presidente Donald Trump, tras liderar durante meses la polémica iniciativa DOGE para recortar el gasto público, todo ello mientras compaginaba sus funciones como director ejecutivo de Tesla y SpaceX.

El apoyo de Musk a Trump y a los populistas de derecha en Europa -sumado a una larga lista de comentarios incendiarios en X- ha transformado al empresario en una figura que genera profunda división.