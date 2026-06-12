Nuestro Mundial al Día: tres inauguraciones en la inédita edición del Mundial 2026

Inauguración de la Copa Mundial de la fifa en Los Angeles Stadium, Inglewood, California

La Copa Mundial de la FIFA 2026 cerró su segunda jornada con dos inauguraciones que marcaron el arranque pleno del torneo con 48 selecciones que buscan la gloria.

Toronto y Los Ángeles fueron las sedes en Canadá y Estados Unidos, respectivamente, que deleitaron a los aficionados del fútbol con shows musicales y dos vibrantes ecuentros.

El estadio de Toronto con capacidad para más de 45 mil espectadores recibió a artistas como Michael Buble que emocionó a los fans asistentes en el partido inaugural.

#NMAD | De símbolo del fútbol canadiense a escenario mundial. pic.twitter.com/tU9S2QMc13 — Teleamazonas (@teleamazonasec) June 13, 2026

Las emociones del Mundial