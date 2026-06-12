Nuestro Mundial al Día: tres inauguraciones en la inédita edición del Mundial 2026
Teleamazonas te cuenta el detalle de la segunda jornada de la Copa Mundial de la FIFA que vivió las dos últimas inauguraciones.
Inauguración de la Copa Mundial de la fifa en Los Angeles Stadium, Inglewood, California
IMAGN IMAGES via Reuters
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Actualizado:
12 jun 2026 - 22:55
La Copa Mundial de la FIFA 2026 cerró su segunda jornada con dos inauguraciones que marcaron el arranque pleno del torneo con 48 selecciones que buscan la gloria.
Toronto y Los Ángeles fueron las sedes en Canadá y Estados Unidos, respectivamente, que deleitaron a los aficionados del fútbol con shows musicales y dos vibrantes ecuentros.
El estadio de Toronto con capacidad para más de 45 mil espectadores recibió a artistas como Michael Buble que emocionó a los fans asistentes en el partido inaugural.
Las emociones del Mundial
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