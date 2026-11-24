A pocos días de las elecciones del domingo 29 de noviembre, la Delegación Provincial Electoral del Guayas avanza con los preparativos para la jornada.

Según el reporte entregado este martes 24 de noviembre, el 85 % de los miembros de las juntas receptoras del voto ya cumplió con la capacitación.

En la provincia fueron seleccionados más de 66.000 ciudadanos para integrar las juntas. Quienes todavía no han realizado este proceso pueden acudir a los puntos habilitados, donde la capacitación presencial dura aproximadamente una hora.

Posteriormente, deben completar un refuerzo en línea para obtener el certificado correspondiente.

¿Dónde capacitarse en Guayaquil?

La Delegación Electoral del Guayas, la Universidad de Guayaquil, la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) y el Instituto Superior Universitario Bolivariano mantienen puntos de capacitación.

La atención es de 08:30 a 17:00. En la Delegación del Guayas el servicio estará habilitado hasta el sábado 28 de noviembre, mientras que en las instituciones educativas señaladas estará disponible hasta el viernes 27.

Los ciudadanos seleccionados que no cumplan con la capacitación pueden recibir una multa de USD 48, 20, equivalente al 10 % del salario básico unificado de 2026.

Llegaron 9.495 paquetes electorales a Guayas

Otro de los preparativos corresponde a la distribución del material electoral. La Delegación Provincial recibió 9.495 paquetes electorales, que contienen los documentos y materiales necesarios para el funcionamiento de las juntas receptoras del voto.

El traslado hacia los diferentes cantones de la provincia está previsto desde la noche del miércoles 25 de noviembre y contará con resguardo de personal militar.

En el caso de la isla Puná, el envío se realizará primero debido a que el material debe transportarse por vía fluvial, mediante embarcaciones.

Milagro tendrá tres cambios de recintos electorales

Las inundaciones también han obligado a modificar la planificación electoral en el cantón Milagro. Tres establecimientos educativos que estaban previstos como recintos electorales tendrán nuevas ubicaciones.

Los cambios comunicados por la Delegación Electoral son los siguientes:

Escuela de Educación Básica 24 de Mayo: se trasladará a la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI), primer bloque.

Unidad Educativa 17 de Septiembre: funcionará en la Universidad Estatal de Milagro, segundo bloque.

Escuela de Educación Básica Doctor Alfredo Pérez Guerrero: se trasladará a la Unidad Educativa José María Velasco Ibarra.

Las modificaciones responden a las afectaciones provocadas por las lluvias y las inundaciones en el cantón.

¿Cuántas personas votarán en Guayas?

Para estas elecciones, Guayas registra aproximadamente 3,25 millones de electores, mientras que en Guayaquil están habilitados poco más de 2 millones de ciudadanos.

El Consejo Nacional Electoral mantiene los preparativos para la jornada del domingo 29 de noviembre, por lo que se recomienda a los ciudadanos consultar su lugar de votación y verificar posibles cambios de recintos antes de acudir a las urnas.