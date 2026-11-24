La cifra registrada entre enero y octubre supera los reportes de todo 2024 y 2025.

Las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño no solo incrementan los riesgos de enfermedades respiratorias y gastrointestinales. Las condiciones de humedad también favorecen las afecciones en la piel, una tendencia que se refleja en las estadísticas de atención médica de Guayaquil.

Entre enero y octubre de 2026, las unidades municipales de salud contabilizaron 17 979 atenciones por problemas dermatológicos, frente a las 17 444 registradas durante todo 2024 y las 17 221 de 2025.

Las consultas dermatológicas aumentaron en los últimos meses

La demanda de atención mostró un incremento progresivo durante el último trimestre. En agosto se registraron 1 571 consultas, en septiembre fueron 1 839 y en octubre alcanzaron las 1 931.

Según los especialistas, las condiciones de la temporada lluviosa propician el desarrollo de infecciones causadas por bacterias y hongos, especialmente por la exposición al agua contaminada y al lodo.

¿Cuáles son las afecciones más frecuentes?

Bryan Ocejo, médico residente del servicio de Emergencias del Hospital Municipal Bicentenario, explicó que entre los cuadros más comunes están las micosis superficiales.

Estas infecciones pueden provocar manchas rojizas, picazón, irritación y descamación. Suelen aparecer en zonas donde se concentra la humedad, como los pies, las ingles, las axilas y debajo de las mamas.

Los niños, adultos mayores y habitantes de sectores propensos a inundaciones tienen mayor exposición a estos factores de riesgo. También presentan mayor susceptibilidad las personas con diabetes o sobrepeso.

Recomendaciones para prevenir infecciones en la piel

Los especialistas aconsejan mantener una adecuada higiene personal y secar cuidadosamente los pliegues del cuerpo. También recomiendan cambiar de inmediato la ropa húmeda y evitar la automedicación.

Ante síntomas como enrojecimiento, lesiones, descamación o picazón persistente, es importante acudir a un profesional de salud para recibir un diagnóstico y tratamiento oportunos.

Ocejo señaló que la mayoría de estas afecciones pueden controlarse eficazmente cuando se detectan a tiempo. Además, indicó que el Hospital Municipal Bicentenario cuenta con personal capacitado para atender estas patologías.