Dos hombres fueron detenidos por allanar una de las residencias del príncipe Guillermo de Gran Bretaña, príncipe de Gales y Catalina de Gran Bretaña, princesa de Gales

La policía británica informó, este martes 24 de noviembre, de la detención de dos hombres sospechosos de "robo con allanamiento e intrusión" en una de las residencias de los príncipes Guillermo y Catalina, situada en el condado rural de Norfolk (este de Inglaterra).

La policía de Norfolk precisó en un comunicado que la propiedad estaba desocupada en el momento de los hechos.

Los dos hombres fueron arrestados "en la propia finca" por agentes que habían recibido, el lunes por la noche, un aviso sobre una "actividad sospechosa" en un predio situado dentro de la residencia privada de Sandringham, propiedad del rey Carlos III, indicó la policía local en un comunicado.

La policía precisó en su comunicado que había recibido el aviso "poco antes de las 18:00" (hora local) del lunes 24 de noviembre

"Los agentes se desplazaron hasta allí y se desplegaron medios especializados, entre ellos perros policía, drones y un helicóptero de la unidad aérea de la policía nacional, para apoyar los trabajos de búsqueda", indicó la policía.

Poco antes del anuncio oficial de la detención de los dos sospechosos, los diarios The Sun y The Daily Telegraph habían informado del allanamiento de Anmer Hall, una mansión de diez dormitorios, propiedad del heredero al trono, situada en la finca privada de Sandringham, propiedad del rey Carlos III.

Según las informaciones publicadas por la prensa británica, Guillermo, Catalina y sus tres hijos estaban en Forest Lodge, su residencia principal en Windsor, en el sureste de Inglaterra, a unos 40 kilómetros al oeste de Londres.

La Casa Real británica no se ha pronunciado por el momento tras ser consultada por la AFP.