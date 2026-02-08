Embajada de EE.UU. en Ecuador advierte de falsa información de regularización de dreamers

Los dreamers son migrantes que llegaron en su infancia a Estados Unidos y viven y aportan a ese país.

La Embajada de Estados Unidos en Ecuador publicó este domingo 8 de febrero de 2026 en sus redes sociales un mensaje en el que desmiente un video difundido en TikTok que afirma que el presidente Donald Trump otorgará documentos y residencia permanente a los llamados “dreamers” y sus familias.

La misión diplomática aclaró que esa información es falsa y que el contenido no proviene de fuentes oficiales ni contiene declaraciones verificables del gobierno estadounidense.

La publicación de la Embajada enfatiza que el video presenta la supuesta noticia como información de “último momento”, pero carece de sustento oficial y sólo busca generar expectativas entre la comunidad migrante, especialmente en plataformas como TikTok.

No hay evidencia de que Trump haya publicado medidas que cambien el acceso a la residencia permanente por matrimonio o un “estatus automático” para migrantes llegados al país en su infancia. Mucho de ese contenido es falso o generado por inteligencia artificial.

Esto ocurre en un contexto de políticas migratorias estrictas implementadas por la administración Trump, que ha promovido masivas redadas migratorias, despertando el rechazo de miles de personas que se manifiestan en Estados Unidos y el mundo.

La Embajada estadounidense en Ecuador recuerda a los usuarios que consulten fuentes oficiales para obtener información confiable sobre políticas migratorias y que desconfíen de contenidos que no citan documentos o declaraciones gubernamentales verificables.