¡Conmoción en Quito! Hallan dos personas muertas en media vía en Carcelén Alto

Dos personas con varios impactos de bala fueron halladas muertas en la mitad de la vía en Carcelén Alto.

Dos cadáveres fueron hallados sobre la Panamericana Norte, en el sector de Carcelén Alto, la mañana de este viernes 20 de febrero de 2026.

Una unidad del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) acudió a atender la emergencia antes de las 05:00. Sin embargo, las personas ya no tenían signos vitales.

La vía fue cerrada mientras una unidad de Medicina Legal levantaba los cadáveres de los dos hombres. Según las autoridades, ambos habías sido asesinados con varios impactos de bala.

Los bomberos indicaron que las víctimas no fueron atacadas en ese lugar, y se presume que los cuerpos fueron abandonados en ese sitio.

"No había evidencia de que en el lugar se haya consumado el hecho, sino mas bien de que fueron depositados los cuerpos en este sitio", detalló uno de los bomberos a cargo del procedimiento.

Las autoridades presumen que las víctimas tienen 24 y 26 años, aunque no han sido identificadas y no portaban documentos de identidad.

El tránsito en la Panamericana Norte y Diego de Vásquez, en sentido sur - norte, fue suspendido por un par de horas por el procedimiento policial del levantamiento de los cadáveres.

Aún se desconocen las causas del crimen y la Policía Nacional inició las investigaciones respectivas.