Fuerte oleaje y aguaje hacen que el mar ingrese a sectores poblados en Manabí

El fuerte oleaje y el aguaje provocaron el ingreso de agua en zonas costeras de San Alejo, San Jacinto y Puerto Cayo, en Manabí.

El fenómeno también dejó sedimentos y acumulación de agua en calles y malecones de estos sectores.

San Alejo, San Jacinto y Puerto Cayo sienten el avance del mar

En San Alejo y San Jacinto, el agua alcanzó zonas urbanas cercanas a la costa. El ingreso del mar dejó sedimentos y pozas en calles y malecones, mientras se mantiene la atención sobre las condiciones del océano.

En Puerto Cayo, habitantes reportaron un incremento inusual del nivel del mar, con el agua avanzando hacia la zona de playa.

La situación está relacionada con la combinación del oleaje y el aguaje, que aumenta la fuerza con la que las olas llegan a la zona de rompientes.

Oleaje continuará hasta el 1 de octubre

El Inocar pronosticó condiciones de mar agitado entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre de 2026.

Las olas tendrán alturas de entre 0,60 y 1,10 metros el 29 de septiembre, mientras que para el 30 de septiembre y 1 de octubre podrían alcanzar hasta 1,20 metros.

El aguaje también puede generar corrientes de resaca, por lo que se recomienda mantener precaución en las zonas cercanas al mar.