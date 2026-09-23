¿Por qué el embalse de Mazar baja si las fuertes lluvias causan inundaciones en Ecuador?

Las fuertes lluvias registradas el martes 22 de septiembre del 2026 en distintos puntos de Ecuador provocaron inundaciones y el aumento del caudal de al menos siete ríos en la Costa. Sin embargo, el embalse de Mazar, clave para la generación eléctrica del país, continúa bajando.

Este miércoles 23 de septiembre de 2026, la cota de Mazar se ubicó en 2 137,2 metros sobre el nivel del mar (msnm), según datos de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec). A las 10:00 recibía un caudal de apenas 26 metros cúbicos por segundo (m³/s).

Entonces, ¿por qué Mazar no se recupera si está lloviendo en Ecuador? La explicación está en la ubicación de las precipitaciones y en las cuencas hidrográficas.

Andrés Pogo, consultor energético, explica a Teleamazonas.com que buena parte de las fuertes precipitaciones actuales se registra en la vertiente del Pacífico, mientras Mazar está en la cuenca del río Paute, que pertenece a la vertiente amazónica.

Por eso, una fuerte lluvia en Guayaquil o un desbordamiento en Guayas o Esmeraldas puede provocar inundaciones, pero esa agua no alimenta el embalse de Mazar.

Para que Mazar se recupere se necesitan precipitaciones que aumenten los caudales de los ríos que sí alimentan la cuenca del Paute.

Mazar recibe menos agua de lo habitual

Los datos de Celec muestran el déficit de agua en el embalse. En lo que va de septiembre, el caudal que ingresa a Mazar registra un promedio de 55,2 m³/s, mientras el promedio histórico para este mes es de alrededor de 75 m³/s.

Además, el nivel del embalse ha disminuido con rapidez. El 1 de septiembre estaba en 2 147 msnm y este miércoles llegó a 2 137,2 msnm. Es decir, ha perdido cerca de 10 metros en poco más de tres semanas.

Mazar tiene una cota máxima de 2 153 msnm y su nivel operativo crítico se encuentra en 2 115 msnm. Este miércoles permanecía 22,2 metros por encima de ese punto.

¿Por qué preocupa que siga bajando?

Mazar es la principal reserva de agua del Complejo Hidroeléctrico Paute Integral, conformado por las centrales Mazar, Paute-Molino y Sopladora.

En conjunto tienen 1 757 megavatios (MW) de potencia instalada y el agua almacenada se aprovecha en cascada para generar electricidad en las tres centrales.

Pogo advierte, además, que la caída del embalse no necesariamente ocurre de manera lineal. Explica que la forma del reservorio se asemeja a un embudo: la parte superior tiene mayor capacidad de almacenamiento y, conforme baja la cota, disminuye el volumen disponible por cada metro.

Industrias se desconectan para reducir el consumo

Como una de las medidas para reducir el consumo energético y preservar la cota del embalse de Mazar, el Gobierno determinó que las empresas del segmento industrial de Alto Voltaje 1 (AV1), las que más energía consumen, se desconecten del Sistema Nacional Interconectado un día a la semana.

La decisión se tomó ante el descenso de Mazar y el inicio anticipado del estiaje, desde esta semana alrededor de 150 empresas.

El objetivo es disminuir la energía que debe producir el sistema hidroeléctrico y, con ello, preservar el agua almacenada para los próximos meses.

Según Pogo, la reducción de demanda podría ubicarse entre 600 y 1 000 MW, dependiendo de las jornadas y de las industrias que se desconecten.