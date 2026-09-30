Conozca la agenda de la Feria Internacional del Libro Quito 2026
Desde la 'Noche del Libro' hasta firmas con autores internacionales: todo lo que debe saber para asistir a la FIL Quito 2026 organizada por el Gobierno Nacional.
El Gobierno Nacional inauguró la Feria Internacional de Quito 2026 este miércoles 30 de septiembre de 2026.
Ministerio de Educación, Deporte y Cultura
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Actualizado:
30 sep 2026 - 15:40
Este miércoles 30 de septiembre, el Gobierno Nacional inauguró la Feria Internacional del Libro de Quito (FIL Quito 2026).
El evento literario y cultural se desarrollará hasta el domingo 4 de octubre de 2026 en el Centro de Exposiciones Quito.
El encuentro es organizado de manera conjunta por el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, la Cámara Ecuatoriana del Libro y la Biblioteca Nacional del Ecuador Eugenio Espejo.
La feria reúne a reconocidos escritores, editoriales, libreros, gestores culturales y lectores.
Su principal objetivo es acercar los libros a la ciudadanía, promover la formación de nuevos lectores y consolidar un espacio de encuentro para los actores de la cadena del libro en el país.
De acuerdo con información oficial del Gobierno, el evento cuenta con una inversión de USD 450 000, de los cuales USD 300 000 más IVA provienen de fondos públicos.
Asimismo, cuenta con el aporte de empresas privadas comprometidas con el desarrollo cultural y educativo del país.
¿Dónde y cuándo se desarrollará la FIL?
- Lugar: Centro de Exposiciones Quito (Av. Amazonas y Av. Atahualpa).
- Fechas: Del miércoles 30 de septiembre al domingo 4 de octubre de 2026.
- Horario general: De 10:00 a 20:00.
- Entrada: Libre y gratuita para todo el público.
'La Noche del Libro' y eventos destacados
Dentro de la programación especial resalta 'La Noche del Libro', programada para el viernes 2 de octubre, de 20:00 a 22:00. Miércoles 30 de septiembre
Durante esta jornada nocturna, los asistentes podrán disfrutar de promociones, ofertas y descuentos especiales en todos los estands participantes.
Además, la noche estará amenizada con la presentación musical en vivo de la agrupación ecuatoriana Swing Original Monks.
Agenda destacada de actividades por día
- 10:00 – 11:00: Inauguración oficial de la FIL Quito 2026 con la presentación de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador (OSNE) (Pabellón Central Matilde Hidalgo).
- 11:00 – 12:00: Presentación del libro Río de astros: historias de mujeres extraordinarias, de Liset Lantigua (Auditorio Jorge Enrique Adoum).
- 15:00 – 16:00: Encuentro Binacional de Literatura en Lenguas Originarias: Perú - Ecuador (Auditorio Jorge Velasco Mackenzie).
- 17:00 – 18:00: Charla magistral Filosofía y literatura a cargo de Ernesto Castro (España) (Auditorio Jorge Velasco Mackenzie).
- 18:00 – 19:00: Club de libro y firma con la autora española Carmen Posadas ( El curioso caso del impostor del Titanic ) (Auditorio Jorge Velasco Mackenzie / Pabellón Central).
- 19:00 – 20:00: Conversatorio Escribir la memoria con Leonardo Valencia y Luciana Mestanza (Auditorio Alicia Yánez Cossío).
Jueves 1 de octubre
- 10:00 – 11:00: Conversatorio El misterio de la historia: la trastienda de la novela con Carmen Posadas y Giselle Jácome (Auditorio Jorge Enrique Adoum).
- 14:00 – 15:00: Conversatorio Leer sin barreras: una misma historia, muchas formas de vivirla con Ángela María Hernández y María Eugenia Reyes (Colombia) (Auditorio Alicia Yánez Cossío).
- 15:00 – 16:00: Conversatorio Héroes de nuestro fútbol, historia no contada con Esteban Michelena y Atahualpa Tobar (Auditorio Gilda Holst).
- 18:00 – 19:00: Homenaje a Javier Vásconez a los 30 años de El Viajero de Praga (Auditorio Jorge Velasco Mackenzie).
- 19:00 – 20:00: Conversatorio El poder de la imagen en el lenguaje literario con Powerpaola, Roger Ycaza y Fabián Patinho (Auditorio Alicia Yánez Cossío).
Viernes 2 de octubre
- 11:00 – 12:00: Charla magistral Ansiedad al descubierto: ¿por qué nos sentimos ansiosos? con Marina Mammoliti y Aurora Díaz (Microauditorio Luz Argentina Chiriboga).
- 16:00 – 19:00: Taller de ilustración Dibujar lo narrado dictado por Powerpaola (Auditorio Alicia Yánez Cossío).
- 18:00 – 19:00: Presentación del libro El hombre con el reconocido escritor mexicano Guillermo Arriaga y Gabriela Freire (Auditorio Jorge Enrique Adoum).
- 19:00 – 20:00: Firma de libros de Guillermo Arriaga (Auditorio Jorge Enrique Adoum).
- 20:00 – 22:00: 'La Noche del Libro' (Descuentos en estands) y concierto en vivo de Swing Original Monks (Pabellón Central Matilde Hidalgo).
Sábado 3 de octubre
- 12:00 – 13:00: Presentación escénico-literaria Capitán Escudo: 20 años de aventuras (Auditorio Jorge Enrique Adoum).
- 14:00 – 15:00: Conversatorio De la pantalla al papel y el fenómeno Wattpad con América Rodas y Meera Kean (Auditorio Jorge Enrique Adoum).
- 15:00 – 16:00: Conversatorio Leer está de moda: comunidades lectoras en la era del algoritmo con Valentina Trava (México), Adelaida Jaramillo y Lorena Ballesteros (Auditorio Jorge Velasco Mackenzie).
- 16:00 – 17:00: Presentación de Boulevard. Antes de ella (Libro 3) con la escritora mexicana Flor Salvador.
- 17:00 – 18:00: Conversatorio Ficción: proceso y creación con Guillermo Arriaga y Juan Fernando Andrade (Auditorio Jorge Velasco Mackenzie).
- 17:00 – 20:00: Firma de libros masiva con Flor Salvador (Auditorio Jorge Enrique Adoum).
- 18:00 – 19:00: Presentación del libro Hasta que empezar a brillar , del autor hispano-argentino Andrés Neuman (Auditorio Gilda Holst).
Domingo 4 de octubre
- 11:00 – 12:00: Homenaje a Efraín Jara Idrovo (Auditorio Alicia Yánez Cossío).
- 12:00 – 13:00: Homenaje a Jorge Enrique Adoum con Siomara España, Liset Lantigua y Juan Carlos Terán (Auditorio Alicia Yánez Cossío).
- 14:00 – 15:00: Presentación del libro Boulevard. Antes de ella con Flor Salvador y sesión de firmas hasta las 18:00 (Auditorio Jorge Enrique Adoum).
- 16:00 – 17:00: Conversatorio La extensión del relato, el cuento y el microcuento con Andrés Neuman, Adelaida Jaramillo y Julia Rendón (Auditorio Gilda Holst).
- 18:00 – 19:00: Recital poético de clausura con Andrés Neuman, Siomara España, Ángeles Martínez, Freddy Peñafiel y Xavier Oquendo (Auditorio Gilda Holst)
Actividades permanentes
Pabellón Infantil-Juvenil 'Edgar Allan García'
- Lectura e ilustración: Lectura de poesía infantil de Gloria Fuertes, talleres de caricatura e ilustración con Gatogarabato, mediación de libros pop-upy lecturas en lenguaje de señas.
- Talleres creativos: Encuadernación, serigrafía para fanzines, talleres de origami (separadores)y escritura creativa con Teatro Ojo de Agua y Valeria Muñoz.
- Obras teatrales y cuentacuentos: Presentación de obras infantiles como Maitina y el pez, La deliciosa historia del Xocolatey juegos de escape de Escape Room literarios.
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