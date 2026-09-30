Conozca la agenda de la Feria Internacional del Libro Quito 2026

El Gobierno Nacional inauguró la Feria Internacional de Quito 2026 este miércoles 30 de septiembre de 2026.

Este miércoles 30 de septiembre, el Gobierno Nacional inauguró la Feria Internacional del Libro de Quito (FIL Quito 2026).

El evento literario y cultural se desarrollará hasta el domingo 4 de octubre de 2026 en el Centro de Exposiciones Quito.

El encuentro es organizado de manera conjunta por el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, la Cámara Ecuatoriana del Libro y la Biblioteca Nacional del Ecuador Eugenio Espejo.

La feria reúne a reconocidos escritores, editoriales, libreros, gestores culturales y lectores.

El Gobierno Nacional dio a concoer que para este evento cultural invirtió USD 450 mil. Ministerio de Educación, Deporte y Cultura

Su principal objetivo es acercar los libros a la ciudadanía, promover la formación de nuevos lectores y consolidar un espacio de encuentro para los actores de la cadena del libro en el país.

De acuerdo con información oficial del Gobierno, el evento cuenta con una inversión de USD 450 000, de los cuales USD 300 000 más IVA provienen de fondos públicos.

Asimismo, cuenta con el aporte de empresas privadas comprometidas con el desarrollo cultural y educativo del país.

¿Dónde y cuándo se desarrollará la FIL?

Lugar: Centro de Exposiciones Quito (Av. Amazonas y Av. Atahualpa).

Centro de Exposiciones Quito (Av. Amazonas y Av. Atahualpa). Fechas: Del miércoles 30 de septiembre al domingo 4 de octubre de 2026.

Del miércoles 30 de septiembre al domingo 4 de octubre de 2026. Horario general: De 10:00 a 20:00.

De 10:00 a 20:00. Entrada: Libre y gratuita para todo el público.

'La Noche del Libro' y eventos destacados

Dentro de la programación especial resalta 'La Noche del Libro', programada para el viernes 2 de octubre, de 20:00 a 22:00. Miércoles 30 de septiembre

Durante esta jornada nocturna, los asistentes podrán disfrutar de promociones, ofertas y descuentos especiales en todos los estands participantes.

Además, la noche estará amenizada con la presentación musical en vivo de la agrupación ecuatoriana Swing Original Monks.

El encuentro con las letras contará con autores internacionales y actividades gratuitas del 30 de septiembre al 4 de octubre en el Centro de Exposiciones Quito. Ministerio de Educación, Deporte y Cultura

Agenda destacada de actividades por día

10:00 – 11:00: Inauguración oficial de la FIL Quito 2026 con la presentación de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador (OSNE) (Pabellón Central Matilde Hidalgo).

Inauguración oficial de la FIL Quito 2026 con la presentación de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador (OSNE) 11:00 – 12:00: Presentación del libro Río de astros: historias de mujeres extraordinarias , de Liset Lantigua (Auditorio Jorge Enrique Adoum).

Presentación del libro , de Liset Lantigua 15:00 – 16:00: Encuentro Binacional de Literatura en Lenguas Originarias: Perú - Ecuador (Auditorio Jorge Velasco Mackenzie).

Encuentro Binacional de Literatura en Lenguas Originarias: Perú - Ecuador 17:00 – 18:00: Charla magistral Filosofía y literatura a cargo de Ernesto Castro (España) (Auditorio Jorge Velasco Mackenzie).

Charla magistral a cargo de Ernesto Castro (España) 18:00 – 19:00: Club de libro y firma con la autora española Carmen Posadas ( El curioso caso del impostor del Titanic ) (Auditorio Jorge Velasco Mackenzie / Pabellón Central).

Club de libro y firma con la autora española Carmen Posadas ( ) 19:00 – 20:00: Conversatorio Escribir la memoria con Leonardo Valencia y Luciana Mestanza (Auditorio Alicia Yánez Cossío).

Jueves 1 de octubre

10:00 – 11:00: Conversatorio El misterio de la historia: la trastienda de la novela con Carmen Posadas y Giselle Jácome (Auditorio Jorge Enrique Adoum).

Conversatorio con Carmen Posadas y Giselle Jácome 14:00 – 15:00: Conversatorio Leer sin barreras: una misma historia, muchas formas de vivirla con Ángela María Hernández y María Eugenia Reyes (Colombia) (Auditorio Alicia Yánez Cossío).

Conversatorio con Ángela María Hernández y María Eugenia Reyes (Colombia) 15:00 – 16:00: Conversatorio Héroes de nuestro fútbol, ​​historia no contada con Esteban Michelena y Atahualpa Tobar (Auditorio Gilda Holst).

Conversatorio con Esteban Michelena y Atahualpa Tobar 18:00 – 19:00: Homenaje a Javier Vásconez a los 30 años de El Viajero de Praga (Auditorio Jorge Velasco Mackenzie).

Homenaje a Javier Vásconez a los 30 años de 19:00 – 20:00: Conversatorio El poder de la imagen en el lenguaje literario con Powerpaola, Roger Ycaza y Fabián Patinho (Auditorio Alicia Yánez Cossío).

Viernes 2 de octubre

11:00 – 12:00: Charla magistral Ansiedad al descubierto: ¿por qué nos sentimos ansiosos? con Marina Mammoliti y Aurora Díaz (Microauditorio Luz Argentina Chiriboga).

Charla magistral con Marina Mammoliti y Aurora Díaz 16:00 – 19:00: Taller de ilustración Dibujar lo narrado dictado por Powerpaola (Auditorio Alicia Yánez Cossío).

Taller de ilustración dictado por Powerpaola 18:00 – 19:00: Presentación del libro El hombre con el reconocido escritor mexicano Guillermo Arriaga y Gabriela Freire (Auditorio Jorge Enrique Adoum).

Presentación del libro con el reconocido escritor mexicano Guillermo Arriaga y Gabriela Freire 19:00 – 20:00: Firma de libros de Guillermo Arriaga (Auditorio Jorge Enrique Adoum).

Firma de libros de Guillermo Arriaga 20:00 – 22:00: 'La Noche del Libro' (Descuentos en estands) y concierto en vivo de Swing Original Monks (Pabellón Central Matilde Hidalgo).

Sábado 3 de octubre

12:00 – 13:00: Presentación escénico-literaria Capitán Escudo: 20 años de aventuras (Auditorio Jorge Enrique Adoum) .

Presentación escénico-literaria . 14:00 – 15:00: Conversatorio De la pantalla al papel y el fenómeno Wattpad con América Rodas y Meera Kean (Auditorio Jorge Enrique Adoum).

Conversatorio con América Rodas y Meera Kean 15:00 – 16:00: Conversatorio Leer está de moda: comunidades lectoras en la era del algoritmo con Valentina Trava (México), Adelaida Jaramillo y Lorena Ballesteros (Auditorio Jorge Velasco Mackenzie).

Conversatorio con Valentina Trava (México), Adelaida Jaramillo y Lorena Ballesteros 16:00 – 17:00: Presentación de Boulevard. Antes de ella (Libro 3) con la escritora mexicana Flor Salvador.

Presentación de con la escritora mexicana Flor Salvador. 17:00 – 18:00: Conversatorio Ficción: proceso y creación con Guillermo Arriaga y Juan Fernando Andrade (Auditorio Jorge Velasco Mackenzie).

Conversatorio con Guillermo Arriaga y Juan Fernando Andrade 17:00 – 20:00: Firma de libros masiva con Flor Salvador (Auditorio Jorge Enrique Adoum).

Firma de libros masiva con Flor Salvador 18:00 – 19:00: Presentación del libro Hasta que empezar a brillar , del autor hispano-argentino Andrés Neuman (Auditorio Gilda Holst).

Domingo 4 de octubre

11:00 – 12:00: Homenaje a Efraín Jara Idrovo (Auditorio Alicia Yánez Cossío).

Homenaje a Efraín Jara Idrovo 12:00 – 13:00: Homenaje a Jorge Enrique Adoum con Siomara España, Liset Lantigua y Juan Carlos Terán (Auditorio Alicia Yánez Cossío).

Homenaje a Jorge Enrique Adoum con Siomara España, Liset Lantigua y Juan Carlos Terán 14:00 – 15:00: Presentación del libro Boulevard. Antes de ella con Flor Salvador y sesión de firmas hasta las 18:00 (Auditorio Jorge Enrique Adoum).

Presentación del libro con Flor Salvador y sesión de firmas hasta las 18:00 16:00 – 17:00: Conversatorio La extensión del relato, el cuento y el microcuento con Andrés Neuman, Adelaida Jaramillo y Julia Rendón (Auditorio Gilda Holst).

Conversatorio con Andrés Neuman, Adelaida Jaramillo y Julia Rendón 18:00 – 19:00: Recital poético de clausura con Andrés Neuman, Siomara España, Ángeles Martínez, Freddy Peñafiel y Xavier Oquendo (Auditorio Gilda Holst)

Actividades permanentes

Pabellón Infantil-Juvenil 'Edgar Allan García'