Fallece esposa de Mauricio Núñez y él está con pronóstico reservado tras siniestro de tránsito

El cantante ecuatoriano Mauricio Nuñez, del dúo Hermanos Núñez, se encuentra con pronóstico reservado tras un siniestro de tránsito ocurrido la madrugada de este miércoles 12 de agosto del 2026. Su esposa falleció.

Katty Núñez, hermana de los artistas, contó a Teleamazonas.com que el siniestro ocurrió pasadas las 04:00 de este miércoles, mientras el artista y su familia se dirigían hacia Esmeraldas en un viaje de vacaciones.

El siniestro involucró a dos vehículos y ocurrió mientras la familia se trasladaba hacia Esmeraldas por vacaciones. Entre los fallecidos se encuentra Giomara Lozada, de 44 años, esposa de Mauricio Núñez, quien resultó gravemente herido.

Familia viajaba hacia Esmeraldas

Núñez relató que su hermano Mauricio viajaba como pasajero en una buseta que había alquilado para trasladarse junto con su familia. Se conoce que él no conducía el vehículo el momento del siniestro.

Tras el choque, Mauricio y sus dos hijos, de nueve y 14 años, fueron trasladados hacia una clínica de Santo Domingo de los Tsáchilas en la que reciben atención médica. Según sus familiares, todos se encuentran con prónóstico reservado.

Cuatro muertos en el siniestro de tránsito

Según su testimonio, en la buseta fallecieron dos personas: Giomara Lozada, esposa del artista, y el conductor de la buseta. En el otro vehículo involucrado en el choque murieron otras tres personas, con lo que el número de víctimas mortales asciende a cinco.

El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 indicó que se trató de un choque frontal entre una camioneta y un automóvil. Como consecuencia del impacto, cuatro personas fallecieron y cuatro resultaron heridas.