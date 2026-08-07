Conductor quedó atrapado tras siniestro en la Vía a la Costa, en Guayaquil

Liberan a conductor atrapado tras chocar su camión en la Av. Perimetral en Vía a La Costa

Un siniestro de tránsito registrado en la Av. Perimetral, a la altura del intercambiador de la Vía a la Costa, dejó a un conductor atrapado dentro de un camión. Equipos de emergencia acudieron al sitio para realizar el rescate.

Rescate de conductor atrapado

El hecho ocurrió en sentido sur-norte, donde el conductor permanecía atrapado en el interior del vehículo.

El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil desplegó dos vehículos de rescate, una ambulancia y una unidad de combate para atender la emergencia.

#BCBGInforma | Atendemos rescate de persona atrapada por accidente de tránsito en la Av. Perimetral, a la altura del Intercambiador de vía a la Costa, sentido sur - norte.



Despachamos 2 vehículos de rescate, una ambulancia y una unidad de combate. 🚒 pic.twitter.com/FtryyHobTi — Bomberos Guayaquil (@BomberosGYE) August 7, 2026

Bomberos liberaron al conductor

Personal de la División Especializada de Rescate realizó las maniobras necesarias para liberar a la persona atrapada.

Una vez fuera del camión, paramédicos del Cuerpo de Bomberos brindaron atención prehospitalaria en el lugar.

Tras el rescate, los bomberos realizaron labores de limpieza en la vía para retirar elementos que pudieran representar un riesgo para otros conductores.