Conductor quedó atrapado tras siniestro en la Vía a la Costa, en Guayaquil
Siniestro de tránsito se registró en la Av. Perimetral, a la altura de la Vía a la Costa. Bomberos lograron rescatar con vida al conductor.
Liberan a conductor atrapado tras chocar su camión en la Av. Perimetral en Vía a La Costa
Bomberos Guayaquil
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Actualizada:
07 ago 2026 - 08:10
Un siniestro de tránsito registrado en la Av. Perimetral, a la altura del intercambiador de la Vía a la Costa, dejó a un conductor atrapado dentro de un camión. Equipos de emergencia acudieron al sitio para realizar el rescate.
Rescate de conductor atrapado
El hecho ocurrió en sentido sur-norte, donde el conductor permanecía atrapado en el interior del vehículo.
El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil desplegó dos vehículos de rescate, una ambulancia y una unidad de combate para atender la emergencia.
Bomberos liberaron al conductor
Personal de la División Especializada de Rescate realizó las maniobras necesarias para liberar a la persona atrapada.
Una vez fuera del camión, paramédicos del Cuerpo de Bomberos brindaron atención prehospitalaria en el lugar.
Tras el rescate, los bomberos realizaron labores de limpieza en la vía para retirar elementos que pudieran representar un riesgo para otros conductores.
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