Marcelo Segovia: el policía y montañista  ecuatoriano  conquista la cumbre del Elbrús

El integrante de la Policía Nacional del Ecuador, Marcelo Segovia, volvió a inscribir su nombre en la historia del andinismo internacional al alcanzar con éxito la cima del Monte Elbrús. Con una altitud de 5 642 metros sobre el nivel del mar, esta imponente montaña ubicada en la cordillera del Cáucaso, en Rusia, representa el punto más elevado del continente europeo.

"Agradecido por todo. Una montaña divertida y compleja en primera instancia porque tuvimos un camino de tierra hasta llegar a la zona 3. Luego cambiamos de vestimenta para hacer la parte de nieve y glaciar. Esto lo hago por motivar a más personas", dijo en un video compartido con Alberto Astudillo de Teleamazonas.

Contó que descansará un día más en Rusia y de inmediato emprenderá el viaje a Africa para subir al Kilimanjaro. Allí, otra vez, su intención es ascender bajo la modalidad speed climbing. Es decir subir desde el campamento base hasta la cumbre y volver al punto de partida durante una sola jornada.

El uniformado logró brillar tras una exigente jornada de ascenso que demandó una rigurosa planificación y un nivel físico. La travesía hacia la cumbre del Elbrús estuvo marcada por exigencias meteorológicas, caracterizadas por temperaturas complejas, vientos de gran intensidad, entre otras.

Segovia superó estos obstáculos gracias a una meticulosa fase de aclimatación previa y a la disciplina desarrollada a lo largo de su trayectoria profesional. Su capacidad táctica y mental demostró ser fundamental para gestionar el agotamiento físico durante los tramos más críticos de la ruta glacial.

Previo a esta hazaña en suelo europeo, el oficial ecuatoriano ya había alcanzado el techo del mundo al coronar la cumbre del Monte Everest, a 8.848 metros sobre el nivel del mar, en la cordillera del Himalaya.

Aquella expedición consolidó su estatus como uno de los andinistas más destacados del país, sentando un antecedente de alto rendimiento dentro de las fuerzas del orden e inspirando a sus compañeros institucionales a perseguir metas de alto nivel competitivo.

Con el ascenso al Elbrús completado, Segovia reafirma su dedicación al deporte de alta montaña y proyecta la preparación para sus próximos desafíos internacionales.

Su trayectoria no solo resalta la capacidad técnica requerida para la alta montaña, sino que también sirve como un testimonio de perseverancia, representación patricia e identidad institucional ante la comunidad deportiva internacional.