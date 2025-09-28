Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Ecuador

Falleció la esposa del consejero electoral Enrique Pita el sábado 27 de septiembre del 2025

El Consejo Nacional Electoral (CNE) dio sus condolencias a Enrique Pita por la péridad de su esposa Bernardita de Lourdes Raad Herkt.

Enrique Pita es el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

28 sep 2025 - 00:33

Bernardita de Lourdes Raad Herkt, esposa del consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE) falleció el sábado 27 de septiembre del 2025. El organismo electoral expresó su nota de pesar. 

"Quienes integramos el Consejo Nacional Electoral lamentamos el fallecimiento de Bernardita de Lourdes Raad Herkt, esposa del vicepresidente EnriquePita,  Expresamos nuestro sentido pesar a su familia y seres queridos en estos difíciles momentos", escribio al entidad en sus redes sociales. 

También la Presidencia de la República se solidarizó con el consejero Enrique Pita. Con un obituario expresó sus condolencias a su familia, amigos y, en especial, a su esposo. 

Noticia en desarrollo...

