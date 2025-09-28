Falleció la esposa del consejero electoral Enrique Pita el sábado 27 de septiembre del 2025

Bernardita de Lourdes Raad Herkt, esposa del consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE) falleció el sábado 27 de septiembre del 2025. El organismo electoral expresó su nota de pesar.

"Quienes integramos el Consejo Nacional Electoral lamentamos el fallecimiento de Bernardita de Lourdes Raad Herkt, esposa del vicepresidente EnriquePita, Expresamos nuestro sentido pesar a su familia y seres queridos en estos difíciles momentos", escribio al entidad en sus redes sociales.

También la Presidencia de la República se solidarizó con el consejero Enrique Pita. Con un obituario expresó sus condolencias a su familia, amigos y, en especial, a su esposo.

Noticia en desarrollo...