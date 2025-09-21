El CNE aprueba el calendario electoral y el presupuesto previsto para el Referéndum

Los ecuatorianos volverán a las urnas para el referéndum 2025

Un día después de que el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró el inicio del proceso electoral para el Referéndum 2025, propuesto por el presidente Daniel Noboa, ese organismo aprobó el calendario electoral.

Durante la sesión ordinaria 57, el CNE decidió aprobar el calendario electoral con cinco votos a favor de la presidenta Diana Atamaint y los consejeros.

El organismo electoral también mencionó que el presupuesto estimado para el referéndum es de 59 783 375 millones de dólares. Según Enrique Pita, vicepresidente del CNE, ese monto es una estimación que se hizo en base a experiencias anteriores.

Los ecuatorianos votarán sobre si aceptan o no la instalación de bases extranjeras en Ecuador y la eliminación de financiamiento estatal a partidos y movimientos políticos.

¿Cuáles son las dos preguntas del Referéndum?

La pregunta de las bases militares extranjeras busca reformar parcialmente el artículo 5 de la Constitución del Ecuador y dice lo siguiente:

“¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución, de conformidad con el anexo de la pregunta?”

Mientras que en el caso del financiamiento a partidos políticos busca eliminar la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General para financiar partidos políticos y campañas electorales. La pregunta planteada por Noboa es: