Falleció Roosevelt Aguiñaga, padre de Marcela Aguiñaga, este domingo 7 de diciembre del 2025

Una de las imágenes de Marcela Aguiñaga junto a su padre

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, a través de sus redes sociales, informó este domingo 7 de diciembre el fallecimiento de su padre, Roosevelt Aguiñaga. También la Prefectura del Guayas se pronunció por el fallecimiento del padre de la funcionaria.

“Han sido días muy duros, de lucha silenciosa y de pedirle a la vida un poco más de tiempo. Nadie está preparado para perder a quien ama. Hoy se ha ido mi padre amado, Roosevelt Xavier Aguiñaga Villafuerte. Me quedo con su abrazo, con su voz y con su ejemplo”, escribió la prefecta.

A través de un mensaje en redes sociales, la Prefectura extendió las condolencias para la funcionaria y sus familiares. “Expresamos nuestra solidaridad y más sinceras condolencias a sus familias y seres queridos por tan irreparable pérdida”.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, también se pronunció en la red social X. También el Municipio porteño emitió un mensaje de condolencia.

Los mensajes de condolencia llegaron desde varios sectores. La primera dama, Lavina Valbonesi, le dejó un mensaje en su cuenta de Instagram. “Mi más sentido pésame. Mucha fuerza”, escribió. Desde la Presidencia de la República también se emitió un comunicado, que se publicó en las diferentes redes sociales oficiales.