La Revolución Ciudadana alista su convención en enero del 2026 en medio de algunas tensiones

La salida de Marcela Aguiñaga del movimiento Revolución Ciudadana (RC) confirmó la fragmentación interna y profunda. El enfrentamiento en redes entre la Prefecta del Guayas y Rafael Correa genera dudas sobre el rumbo que tomará la organización política en el 2026 y su reestructuración.

En medio de las tensiones y pugnas internas, la presidenta actual de la Revolución Ciudadana, Luisa González, anunció la fecha y lugar de la convención nacional del movimiento correísta. González anticipó que la convención será en Manabí y dijo que será en enero, pero no dio la fecha exacta.

A través de un video pidió descargar una aplicación para votar por el nuevo o nueva presidente del movimiento. La convención de la RC será medio de conflictos internos que involucran al expresidente Correa con otras figuras, como Aguiñaga, con quien rompió relaciones.

También hay distanciamientos marcados con Aquiles Alvarez y Pabel Muñoz, autoridades con las cuales se han generado roces en redes sociales. Hay facciones lideradas por algunas figuras importantes del correísmo que son autoridades locales desde donde podría surgir otra candidatura para presidir la RC.

Juan Andrés Gonzalez, coordinador de la RC, informó que están definiendo detalles de la convención de enero y aclaró que no se pronunciará sobre los problemas internos. No obstante, reveló que existen nombres en análisis para asumir el manejo de la organización política.