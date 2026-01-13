Estas son las fechas de los dos períodos de veda de cangrejo para 2026 en Ecuador

La veda de cangrejo se aplica en dos períodos en el año

El Gobierno Nacional estableció las fechas en las que se aplicará la veda del cangrejo rojo y azul en este 2026 en Ecuador, relacionadas con sus ciclos naturales de reproducción y muda del caparazón.

El Ministerio de Producción informó que cada período tendrá una duración de 30 días, distribuidos en el primer y tercer trimestre del año. El objetivo es proteger a estas poblaciones de crustáceos.

La primera veda, correspondiente a la fase de reproducción, se cumplirá del 1 de febrero al 2 de marzo de 2026. Durante estas fechas estará totalmente prohibida la captura, transporte, procesamiento y comercialización del cangrejo rojo y azul en todo el territorio nacional.

La segunda veda se aplicará del 1 al 30 de septiembre de 2026 por el cambio de caparazón o muda, una etapa en la que los cangrejos se encuentran en condiciones de más vulnerabilidad. Además, en esa etapa su consumo representa un riesgo para la salud.

La Cartera de Estado recordó que el incumplimiento de las vedas será sancionado con medidas administrativas, que pueden incluir multas económicas y la confiscación de los ejemplares.

Las autoridades hicieron un llamado a pescadores, comerciantes y consumidores a respetar las fechas establecidas, en favor de la conservación del recurso y de las actividades productivas que dependen de su sostenibilidad a largo plazo.