¿El feriado del 25 de julio en Guayaquil y otras ciudades de Ecuador es recuperable?

El viernes 25 de julio del 2025 no solo será una jornada de fiesta para Guayaquil. Otras ciudades del país también se sumarán al descanso obligatorio.

Además de conmemorar los 490 años de fundación de Guayaquil, el 25 de julio es también la fecha de cantonización de Esmeraldas y Píllaro, por lo que en estas ciudades también se aplicará un feriado local.

A esto se suma el traslado de otros dos asuetos locales: el de Chone, cuya cantonización se celebra el 23 de julio, y el de Cayambe, el 24. Ambos descansos serán el viernes 25, con el fin de unirlos al fin de semana y fomentar el turismo local.

¿El feriado local en esas 5 ciudades es recuperable?

Según la Ley de Feriados vigente en Ecuador, el feriado local en esas cinco ciudades de Ecuador no es recuperable.

Según la normativa ecuatoriana, los feriados por celebraciones cantonales son de descanso obligatorio y no recuperables, tanto para el sector público como para el privado. Esto significa que no se compensará el tiempo no laborado en otra fecha posterior.

Además, quienes deban trabajar durante ese día tienen derecho a recibir el 100% de recargo en sus horas trabajadas, conforme a lo establecido en el Código de Trabajo.

El descanso aplicará exclusivamente el viernes 25 de julio. Aunque el sábado 26 y el domingo 27 no son considerados feriados oficiales, muchas personas aprovecharán estos días para hacer un puente vacacional. En Guayaquil, por ejemplo, se prevé una agenda festiva con conciertos, desfiles y actividades culturales.

El próximo feriado nacional en Ecuador será el 10 de agosto, en conmemoración del Primer Grito de Independencia. Esta fecha también es de descanso obligatorio no recuperable a escala nacional.