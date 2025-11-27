Harold Burbano anuncia que habrá puente para feriado de Fin de Año; se descartó en Navidad

Se define cómo quedan los feriados de Navidad y Fin de Año 2025 en Ecuador

El novel ministro de Trabajo, Harold Burbano reveló este jueves 27 de noviembre como quedan los dos últimos feriados nacionales en Ecuador, Navidad y Fin de Año.

En entrevista con FM Mundo el titular de esta cartera de Estado, señaló que el feriado de Navidad se mantiene para el día jueves 25 de diciembre y no habrá un puente con el fin de semana.

Sin embargo, sí se aplicará un puente festivo para el asueto de Fin de Año. Es decir los ecuatorianos disfrutarán de cuatro días de descanso entre el jueves 1 y el domingo 4 de enero del 2026.

El funcionario aclaró que el viernes 2 que "no es feriado conforme a la Ley será recuperable".

El Ministro indicó que la ciudadanía estaba expectante de este anunció, y por ello el Gobierno tomó la decisión de definir el tema.