Julie Andrews reaparece a los 90 años con un emotivo mensaje sobre el Parkinson
Actriz Julie Andrews hizo una aparición especial a sus 90 años para enviar un mensaje de apoyo a quienes luchan contra el Parkinson.
Julie Andrews reaparece a los 90 años para concienciar sobre el Parkinson
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Actualizado:
29 may 2026 - 22:15
La reconocida actriz Julie Andrews, recordada mundialmente por su papel en Mary Poppins, sorprendió con una emotiva aparición pública a sus 90 años durante un evento dedicado a crear conciencia sobre la enfermedad de Parkinson.
En su mensaje, Andrews expresó palabras de apoyo y esperanza para las personas que enfrentan esta enfermedad neurodegenerativa, generando miles de reacciones en redes sociales.
La actriz, considerada una de las figuras más icónicas del cine y los musicales, fue ovacionada por su participación y por mantenerse vinculada a causas sociales y de salud.
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