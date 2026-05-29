Julie Andrews reaparece a los 90 años con un emotivo mensaje sobre el Parkinson

Julie Andrews reaparece a los 90 años para concienciar sobre el Parkinson

La reconocida actriz Julie Andrews, recordada mundialmente por su papel en Mary Poppins, sorprendió con una emotiva aparición pública a sus 90 años durante un evento dedicado a crear conciencia sobre la enfermedad de Parkinson.

En su mensaje, Andrews expresó palabras de apoyo y esperanza para las personas que enfrentan esta enfermedad neurodegenerativa, generando miles de reacciones en redes sociales.

La actriz, considerada una de las figuras más icónicas del cine y los musicales, fue ovacionada por su participación y por mantenerse vinculada a causas sociales y de salud.