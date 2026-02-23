Fuertes lluvias provocan desbordamiento de ríos e inundaciones en Machala

Las fuertes lluvias de la noche del domingo 22 y la madrugada del lunes 23 de febrero del 2026 provocaron inundaciones en Santa Rosa y Machala, en la provincia de El Oro.

Según reportes de redes sociales, el agua cubrió la calzada en el ingreso a Santa Rosa y formó una fuerte corriente que impidió el paso de los automóviles. Mientras que los vehículos pesados trataron de cruzar la corriente.

Equipos municipales, personal del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal y técnicos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas acudieron al sitio para verificar el nivel del río y evaluar los daños en la vía, con el fin de habilitar el paso de forma segura.

En el cantón Pasaje también se desbordó el río Buenavista. Allí un camión se viró en la carretera Pasaje -Buenavista debido a la falta de visibilidad y a que el agua cubrió completamente la vía, lo que dificultó la circulación vehicular.

El conductor resultó afectado por la emergencia, aunque no se ha informado oficialmente sobre su estado de salud.

Además de los daños en la infraestructura vial, el desbordamiento ha causado afectaciones en plantaciones de banano y en las labores agrícolas de la zona, lo que representa pérdidas para los productores del cantón Pasaje.