Más de 12 horas de lluvia dejan inundaciones en Guayaquil y Durán

Las intensas lluvias registradas desde la noche del viernes y durante la madrugada del sábado mantienen este domingo varios sectores de Guayaquil y Durán con inundaciones, provocando acumulación de agua en calles y viviendas, además de complicaciones en la movilidad, según reportes de autoridades y moradores.

En Durán, zonas como Panorama, Cerro Redondo y El Recreo quedaron anegadas, con el agua ingresando incluso a viviendas y afectando la actividad comercial desde temprano, señalaron los moradores.

El Municipio de Durán informó que en el cantón cayeron hasta 144 milímetros de agua, equivalentes a un mes de lluvias normales, y coordinó la evacuación de agua estancada con maquinaria y acciones en puntos críticos

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) y el ECU 911 reportaron que los chubascos intensos se dieron en medio de la temporada lluviosa, y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos mantiene a la provincia de Guayas en alerta roja por el impacto de las precipitaciones.

Paralelamente, la Prefectura del Guayas informó que brigadas médicas atendieron a habitantes de sectores de Durán y que se entregó ayuda humanitaria a más de 160 familias afectadas en recintos como La Magdalena, San Antonio y 12 Hermanos. La entidad señaló que se mantienen operativos en la zona.