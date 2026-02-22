98 intervenciones en quebradas de Quito como parte del plan de prevención por época de lluvias

La Empresa Pública Metropolitana de Aseo (EMASEO EP) mantiene operativos permanentes de limpieza y recolección de residuos

La Empresa Pública Metropolitana de Aseo (EMASEO EP) informó que ante la época de lluvias se realizan operativos permanentes de limpieza y recolección de residuos en quebradas, cauces de ríos y terrenos baldíos. Estas tareas se financian con los recursos de la Tasa de Recolección de Basura (TRB).

Según las cifras del Municipio, hasta noviembre se retiraron 10,2 toneladas de residuos sólidos en quebradas críticas como Río Grande, Ortega, Shanshayacu y Chusalongo. A estas cifras se suman más de 9,3 toneladas adicionales recogidas en junio en zonas aledañas al río Machángara.

El Plan de Eventos Climáticos 2025 ejecutó 98 intervenciones en distintos puntos del Distrito, incluyendo parroquias como Puengasí, Calderón, Quitumbe, Tumbaco y Manuela Sáenz.

Las jornadas contemplaron retiro de basura común y voluminosos, llantas y escombros, barrido manual, uso de maquinaria pesada y limpieza a filo de quebrada para evitar que los residuos ingresen a los cauces naturales.

Estas acciones se desarrollan en el marco de la Ordenanza Verde Azul y buscan reducir riesgos de inundación, prevenir contaminación y proteger los barrios cercanos a los cauces.