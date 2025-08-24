El futbolista Marcos Olmedo falleció en siniestro de tránsito este domingo 24 de agosto

El futbolista Marcos Olmedo fue campeón de la Copa Ecuador con la camiseta de El Nacional en el 2024.

El futbolista Marcos Olmedo falleció este domingo 24 de agosto en un accidente de tránsito en Quinindé, Esmeraldas. El jugador estuvo en la convocatoria del último partido del Mushuc Runa, club en el que militaba, el sábado 23 de agosto del 2025. Fue suplente y no tuvo minutos.

El volante de 26 años había fichado en junio de este año por Mushuc Runa, club con el que había jugado apenas cuatro partidos y peleaba la titularidad. Llevaba viviendo en Ambato recién tres meses.

Olmedo también vistió las camisetas de Aucas, América de Quito, Macará, Liga de Quto y El Nacional, y con este último club había sido campeón de la Copa Ecuador en 2024.