Gigante avión militar de Estados Unidos aterriza en Guayaquil y se desconoce el motivo de su llegada

Un Lockheed C-5M de la Fuerza Aérea de Estados Unidos aterriza en Guayaquil

Un Lockheed C-5M Super Galaxy de la Fuerza Aérea de Estados Unidos aterrizó este jueves 24 de septiembre de 2026 en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente la razón de su presencia en Ecuador.

La aeronave identificada como 87-0027 y con indicativo RCH9066 llegó durante la tarde al aeropuerto de Guayaquil.

Se trata de uno de los aviones de transporte militar más grandes de Estados Unidos y forma parte de la flota de la Fuerza Aérea de ese país.

#GUAYAQUIL | Esta tarde aterrizó en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo un Lockheed C-5M Super Galaxy de la USAF (87-0027 | RCH9066), el avión de transporte más grande de EE.UU. Puede llevar más de 120 toneladas y cargar por nariz y cola a la vez, ideal para helicópteros,… pic.twitter.com/IE9TQzxxZA — Aviación Guayaquil (@AviacionGYE) September 25, 2026

El C-5M Super Galaxy está diseñado para transportar más de 120 toneladas de carga y puede movilizar equipos de gran tamaño, como helicópteros, vehículos blindados y otros recursos.

Su diseño permite realizar operaciones de carga tanto por la parte delantera como por la trasera de la aeronave.

El motivo de la visita aún no ha sido informado

Hasta el momento no existe información oficial sobre la misión específica que cumplió el avión en Guayaquil ni sobre el tiempo que permanecerá en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo.

Tampoco se ha informado si la aeronave llegó con carga o personal a bordo.

La llegada de aeronaves militares estadounidenses a Guayaquil no es un hecho inédito. Otros aviones de transporte de Estados Unidos ya han utilizado el aeropuerto de la ciudad en anteriores ocasiones.