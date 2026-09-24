AMT reprograma citas de matriculación en Quito por fallas en el sistema de la ANT

La AMT cambiará la cita de revisión vehicular previstas para septiembre.

Las citas para trámites de matriculación vehicular en Quito serán reprogramadas debido a las suspensiones temporales que registra el Sistema Único Integrado de Tránsito (SUIT), administrado por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó este jueves 24 de septiembre del 2026 que adoptó medidas para atender a los usuarios que no han podido completar sus trámites por los inconvenientes registrados en el sistema nacional.

Una de ellas es la reprogramación de las citas afectadas. Además, se dará prioridad a las transferencias de dominio que estén a cinco días de caducar y a los procesos correspondientes a vehículos cuya placa termina en 8, debido a que septiembre es su mes de matriculación.

¿Qué trámites se atenderán en ventanilla?

Para descongestionar los procesos acumulados, la AMT reforzó la atención en las ventanillas del Centro de Matriculación Bicentenario y el Balcón de Servicios.

En estos puntos se atenderán trámites represados, entre ellos la obtención del Permiso Anual de Circulación (PAC) y otros procedimientos administrativos afectados por las interrupciones del SUIT.

Los problemas del sistema de la ANT no han detenido la Revisión Técnica Vehicular (RTV), indicó la entidad en un comunicado de prensa. Los seis centros habilitados en Quito continúan funcionando con normalidad.

Entre enero y septiembre de 2026 se realizaron 446 840 revisiones técnicas. De ellas, 320 807 vehículos aprobaron y 126 033 quedaron condicionados.

En ese mismo período, 325 254 vehículos completaron la matriculación en Quito.

Placas terminadas en 1, 2, 3 y 4 tienen plazo hasta noviembre

La AMT recordó que durante 2026 se eliminó la multa de USD 25 por calendarización para los vehículos cuyas placas terminan en 1, 2, 3 y 4.

Sus propietarios deberán completar la revisión técnica y matriculación hasta noviembre de 2026 para evitar la generación de multas.

Mientras persistan las afectaciones del SUIT, la AMT mantendrá la reprogramación de citas y la priorización de los trámites con plazos próximos a vencer.