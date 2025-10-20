GIR descarta la presencia de un artefacto explosivo cerca del Mercado Central en Guayaquil

La Policía Nacional revisó los exteriores del Mercado Central en Guayaquil por la presencia de un presunto artefacto explosivo.

Los comerciantes y clientes que se encontraban en el Mercado Central, en Guayaquil, la mañana de este lunes 20 de octubre del 2025 fueron evacuados por la presencia de un presunto artefacto explosivo.

La alerta saltó pasadas las 07:00 de este lunes, cuando los clientes del lugar alertaron sobre la presencia de una maleta abandonada en los exteriores del centro de abastos, ubicado en el centro de Guayaquil.

Policía Nacional y Segura EP acordonaron la calle Diez de Agosto, entre Seis de Marzo y Lorenzo de Garaycoa, por el suceso. Posteriormente, el perímetro se extendió hasta la calle Pío Montúfar.

Agentes de seguridad la ciudad se acercaron al sitio para realizar el procedimiento respectivo e identificar si la mochila contiene algún artefacto explosivo. Personal del Grupo de Intervención y Rescate intervinieron primero con canes para determinar si hay objetos peligrosos en la mochila.

Mientras la Policía Nacional realizaba el procedimiento, decenas de personas se apostaron en el sitio para observar el procedimiento. Uno de los agentes, con un traje especial, sacó todos los elementos que se encontraban en el interior de la mochila negra y descartaron la presencia de un objeto explosivo.